'Томагавки' могут сделать России больно: The Hill назвал потенциальные цели

"Томагавки" расширят способности Украины для дальнобойных ударов по военным и энергетическим целям РФ, но повысит риски политической и военной эскалации.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты могут направить в Украину крылатые ракеты дальнего радиуса действия "Томагавк". Это дало бы Киеву возможность поражать военные и энергетические цели глубоко внутри России. Кремль предупредил, что такой шаг приведет к обострению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет The Hill.

На этой неделе Трамп заявил, что "Томагавки" станут одной из тем во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где лидеры встретятся в пятницу.

"Я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь "Томагавки". Все остальные хотят, а у нас много "Томагавков", - сказал Трамп журналистам во вторник в Белом доме.

Видео дня

Эксперты говорят, что такие ракеты, спроектированные для низковысотного полета и избежания радаров, значительно расширили бы дальность поражения для ВСУ. В зависимости от модификации, "Томагавки" могут достигать дальности до 1600 км, что делает доступными для ударов глубокие российские военные узлы и нефтегазовую инфраструктуру.

Потенциальные цели

"Существует огромное количество потенциальных целей, которые Украина может поразить", - сказал Эмиль Кастехельми из Black Bird Group, добавляя, что мишенями могут стать командные пункты, станции радиоэлектронной борьбы, авиабазы и логистические хабы. Это, по его мнению, оказало бы дополнительное давление на Москву.

Президент Зеленский уже заявлял, что в случае получения "Томагавков" они будут применены только против военных целей и не направлены против гражданского населения. Представители украинских аналитических групп также отмечают, что такие удары могли бы нанести ущерб ключевым для России стартовым площадкам для ракетных атак по украинским городам.

Зато часть аналитиков считает, что риски эскалации преувеличены: Путин, вероятно, будет избегать прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО.

"Томагавки "улучшат способности Украины, но не являются панацеей - для эффективности требуется комплексное планирование и поддержка Запада", - сказала Стейси Петтиджон из Центра новой американской безопасности.

Адаптация к украинским реалиям

Военные эксперты также подчеркивают, что традиционный способ запуска "Томагавков" - с кораблей и подводных лодок - делает их адаптацию для массового наземного применения более сложным вопросом, хотя существующие в мире практики наземных пусковых решений дают такие возможности.

Аналитики предупреждают и об операционной сложности: для выполнения точных дальнобойных ударов нужны качественные данные разведки и тщательное планирование полетов, что требует инфраструктуры и координации со стороны поставщиков оружия.

Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований отметил, что "Томагавки" не перевернут баланс сил сами по себе, но могут стать рычагом для усиления давления на Россию и подтолкнуть Кремль к переговорам, если Киев сможет наносить болезненные удары по энергетическим целям.

"Томагавки" для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина может получить ракеты Tomahawk для ударов по Москве и за ее пределами. Благодаря большой дальности, точности и относительно низкой стоимости по сравнению с пилотируемыми ударами, "Томагавки" давно являются ключевым элементом арсенала Пентагона.

За более чем четыре десятилетия США применили в боевых действиях более 2 300 "Томагавков". Самые новые версии оцениваются примерно в 2,5 млн долларов за единицу.

Вас также могут заинтересовать новости: