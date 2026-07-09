До украинских Patriot еще много-много месяцев: TWZ раскрыл главные препятствия

Срок производства каждого перехватчика PAC-3 MSE составляет 24 месяца для ракеты и 30 месяцев для твердотопливного ракетного двигателя. Такие сроки обусловлены физическими производственными ограничениями.

Президент США Дональд Трамп в среду пообещал предоставить Украине лицензию на сборку собственных ракет Patriot. Однако воплотить это предложение в реальность, в ближайшей перспективе, нереалистично, и потребуется еще "много-много месяцев", чтобы первые ракеты сошли с конвейера, пишут эксперты The War Zone.

"Прежде всего, такая сделка может столкнуться с бюрократическими и регуляторными препятствиями, такими как получение одобрения Конгресса. Однако это наименьшая из проблем", - отмечает издание.

Физические ограничения

Даже Lockheed Martin, один из крупнейших мировых производителей оружия, в настоящее время производит всего около 650 ракет PAC-3 MSE в год, или чуть менее двух в день.

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"Срок производства каждого перехватчика PAC-3 MSE составляет 24 месяца для ракеты и 30 месяцев для твердотопливного ракетного двигателя. Такие сроки обусловлены физическими производственными ограничениями, такими как длительное время отверждения, необходимое для твердотопливных ракетных двигателей, и сложный, многолетний процесс квалификации любого нового поставщика компонентов", – пояснил Институт исследований внешней политики.

Основное узкое место в том, что компания Boeing производит активные радиолокационные головки самонаведения для каждой ракеты PAC-3 MSE только на одном предприятии, и в 2025 году поставила всего около 650-700 головок. Та же логика применима и к твердотопливному ракетному двигателю ракеты, производимому компанией Aerojet Rocketdyne, входящей в состав L3Harris.

"Учитывая эти проблемы, вопрос о том, сможет ли Украина получить эти компоненты, даже имея лицензию на производство перехватчиков, является огромным", - отмечают в TWZ.

Угроза российских ударов

Даже если Украина сможет собрать все компоненты, ей все равно потребуется место, где их можно будет собрать в работоспособное оружие.

"Учитывая постоянные обстрелы со стороны России, Украина рассредоточивает значительную часть своего производства вооружений. Однако это может оказаться неоптимальным для производства достаточного количества перехватчиков Patriot, чтобы обеспечить адекватную защиту от этих угроз. Любой крупный объект, специально построенный или переоборудованный для этих целей – на что могут уйти годы – станет главной целью и, вероятно, будет атакован очень быстро", - отмечают эксперты.

Вопрос безопасности данных

Даже если Украина найдет подходящее, безопасное место, возможно, под землей, ей все равно понадобятся люди для выполнения работы, что вызывает опасения в утечке данных.

"Вероятность того, что данные или оборудование могут попасть в руки противника, представляет собой проблему для страны, находящейся в состоянии войны со своим соседом, и эти риски возрастают в случае более совершенных модификаций данного оружия, таких как семейство PAC-3", - отмечается в статье.

Кроме того, также неизвестно, как Украина будет финансировать все это, хотя, вероятно, это будет европейское финансирование.

"Я думаю, что придется преодолеть бюрократические препятствия. Но в конечном итоге, я считаю, что темпы будут определяться передачей технологий и цепочкой поставок. Я уверен, что Украина уже определила основные компоненты, необходимые для этого. Я считаю, что цепочка поставок сложных компонентов, микросхем и печатных плат может замедлить процесс", - считает полковник США в отставке Дэвид Шенк.

В то же время, подчеркивают в TWZ, хотя предложение Трампа не решит острую потребность Украины в перехватчиках, однако стать производителем Patriot, даже после войны, стало бы огромной победой для Киева. Это обеспечило бы Украине уровень безопасности, которого ей сейчас не хватает, а возможность потенциального экспорта части ракет также дала бы импульс экономике. Кроме того, это еще больше укрепило бы позиции Украины как производителя высокотехнологичного оружия.

Когда у Украины будут собственные Patriot

Как прогнозирует эксперт Павел Нарожный, после налаживания производства первая ракета может сойти с конвейера через год-полтора. В то же время эксперт отметил, что для производства этих ракет нам нужны редкоземельные металлы, которые есть только у Китая. Поэтому с ними придется как-то договариваться.

Сергей Флэш Бескрестнов также считает, что производство может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку неизвестно, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов.

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