Производить ракеты для Patriot в Украине будет непросто: Bloomberg рассказал о сложностях

Для организации производства нужно найти поставщиков.

Организация производства ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине будет не быстрым и сложным процессом, пишет Bloomberg.

Издание указало, что самый передовой вариант перехватчиков, а именно ракеты PAC-3 стоимостью 5 млн долларов каждая, производят только две страны в мире - США и Япония. Сложность заключается в сложном технологическом процессе и строгом контроле США в отношении своих технологий.

"Цепочки поставок для текущего производства уже находятся под давлением, а запуск новой линии потребует также специализированного оборудования и обучения персонала, что увеличит сроки реализации проекта", - говорится в статье.

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Относительно легко изготовить корпус ракеты. Однако гораздо сложнее - твердотопливные ракетные двигатели необходимой мощности, небольшие рулевые двигатели, а также системы наведения. Последние производит только компания Boeing, отправляя их на производственные линии в США и Японию.

Кроме того, сложно будет защитить такой завод от российских атак, поскольку производство перехватчиков станет приоритетной целью для атак. При этом аналитики предложили, что Украине стоило бы строить подобный завод в Польше.

При этом отмечается, что в связи с возросшим спросом на перехватчики производители не успевают удовлетворить все запросы. Компания Lockheed Martin планирует утроить производство к 2030 году. Однако развитие ограничено узкими местами в цепочке поставок. По словам старшего научного сотрудника Центра Стимсона Келли Гриеко, даже если Украина построит производственный завод, нужно будет решить проблему с созданием сети поставщиков.

Производство ракет для Patriot в Украине - последние новости

Напомним, что по словам президента США Дональда Трампа, США могут предоставить Украине лицензию на их производство. По словам Трампа, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет включить Украину в производственные процессы за два-три месяца.

При этом эксперты оценивают срок производства ракет Украиной в год-полтора. Однако пока неизвестно, какие именно ракеты можно производить в Украине - новейшего поколения или предыдущего, которые работают вместе с радаром. При этом украинские эксперты также согласны с тем, что в целях безопасности подобный завод должен быть размещен на территории союзников.

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