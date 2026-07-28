Турция направила истребители F-16 к границам РФ

Турецкие экипажи будут находиться в постоянной боевой готовности на случай появления неизвестных самолетов.

Военно-воздушные силы Турции примут участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, направив пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из состава 181-й эскадрильи реактивных самолетов, также известной как "Эскадрилья "Пантера"", на авиабазу Амари в Эстонии. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Контингент, базирующийся в 8-м главном командовании реактивных баз в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет выполнять свои обязанности с августа по ноябрь, обеспечивая круглосуточную боевую готовность быстрого реагирования (QRA) для реагирования на потенциальные нарушения воздушного пространства над Балтийским регионом", - говорится в материале.

В беседе с журналистами высокопоставленный представитель командования охарактеризовал миссию по охране воздушного пространства как миссию по противовоздушной обороне в мирное время, осуществляемую в рамках НАТО с целью защиты воздушного пространства союзников.

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По его словам, миссия по охране воздушного пространства в Балтийском регионе предназначена для защиты воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, которые не располагают собственными истребителями.

"Во время развертывания турецкие экипажи будут находиться в постоянной боевой готовности на случай появления неизвестных самолетов или возможных вторжений в воздушное пространство, а также будут участвовать в совместных мероприятиях с другими союзниками по НАТО", - отмечает Hurriyet Daily News.

Издание напомнило, что миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии является постоянной операцией в мирное время, которая обеспечивает безопасность воздушного пространства стран-членов Альянса благодаря постоянному присутствию истребителей и экипажей, находящихся в режиме круглосуточной готовности к быстрому реагированию. Она проводится с момента вступления Эстонии, Латвии и Литвы в Альянс в 2004 году.

Подготовка НАТО - последние новости

Ранее The Wall Street Journal писал, что в странах НАТО начался бум производства взрывчатки из-за войны в Украине. Война в Украине приводит к возвращению боеприпасов с совершенно иной цепочкой поставок, например, артиллерийских снарядов.

В то же время в США и Европе нет такой цепочки поставок, а значит, они не обладают суверенитетом над собственными боеприпасами, и изменить это будет непросто, говорит глава компании Regulus Global.

Также разведка Великобритании сообщила, что Путин готовит серьёзную провокацию против НАТО в ближайшие месяцы. Он планирует "протестировать" новое правительство Энди Бернема, пока Дональд Трамп сосредоточен на Иране.

"Сейчас существует твердая уверенность в том, что Путин готовит какое-то прямое противостояние с НАТО в течение следующих нескольких месяцев. На это влияет ряд факторов - убеждение, что Трамп отвлекается на Иран, и признаки раскола в украинском руководстве", - отметил один из источников Daily Mail.

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