Эксперт рассказал, может ли в Украине появиться собственный аналог Patriot

По мнению Алексея Гетьмана, такое производство возможно при сотрудничестве с другими странами.

Украина действительно могла бы создать собственный аналог Patriot, который будет дешевле американской разработки. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"У нас мощная инженерная база и люди, которые разрабатывают Fire Point, там работают очень квалифицированные профессионалы. Здесь вопрос не в том, сможем ли мы это сделать, учитывая наши знания или наши умения. Вопрос в том, сможем ли мы это сделать, учитывая нашу технологическую базу. Потому что эта ракета – в чем ее преимущество? Преимущество в том, что там очень сложная электроника", – сказал Гетьман.

Он отметил, что особенностью этой ракеты является то, что она не взрывается рядом с воздушной целью, а непосредственно попадает прямо в нее. И для реализации такого вооружения нужна качественная головка самонаведения.

Видео дня

"Из чего она сделана – там нет какой-то большой тайны. Но на основе чего мы сможем эти головки самонаведения изготавливать. Мне трудно сказать, где мы это сможем сделать. Если сотрудничая с европейскими странами, или, может быть, с Японией, если мы сможем у них получить эту электронику. Честно говоря, я не уверен, что у нас есть такие возможности производить то, что производят там Соединенные Штаты. Но если это совместное предприятие, то вполне можно предположить, что это возможно", – пояснил Гетман.

Украинская ПВО: важные новости

Ранее один из руководителей компании Fire Point сообщил, что Украина ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году. Отмечается, что планируется создать недорогой аналог Patriot, поскольку эти системы становится все труднее приобрести. Он отметил, что компания планирует перехватить первую баллистическую ракету до конца 2027 года.

Как отметил Олег Катков, главный редактор портала Defense Express, Fire Point предлагает партнерам интегрировать их головки самонаведения и радиолокационные станции с ракетой FP-7 для реализации задач ПВО. В то же время, по его словам, западные партнеры не спешат с реализацией этого проекта.

