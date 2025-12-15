Совместное предприятие создают немецкая компания Quantum Systems и украинская Frontline Robotics.

Украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе в рамках новой инициативы "Строй с Украиной". За это будет отвечать совместное немецко-украинское оборонное предприятие "Quantum Frontline Industries".

Как говорится в пресс-релизе немецкой компании Quantum Systems, совместное предприятие создано вместе с украинской компанией Frontline Robotics. Исполнительным директором предприятия станет 37-летний Маттиас Лена.

Предприятие создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины. В рамках инициативы "Строй с Украиной" оно будет массово производить многоцелевые беспилотные аппараты, которые доказали свою эффективность на поле боя. Сначала эти дроны были разработаны компанией Frontline Robotics.

Предполагается, что 100% произведенной продукции будет отправлено Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны Украины.

Отмечается, что производственная линия будет сочетать украинскую технологию, проверенную на поле боя, с немецкой промышленной автоматизацией, создавая новую модель трансграничного совместного производства оборонной продукции - "Немецкую модель". Это также откроет возможность для трудоустройства украинцев в Германии.

Также уточняется, что немецкая компания Quantum Systems обеспечит промышленную инфраструктуру и производственные операции, а украинская Frontline Robotics предоставит производственную лицензию, обучение и полную поддержку жизненного цикла в соответствии со стандартами НАТО.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года стало известно, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины. Эти дроны смогут атаковать цели на расстоянии 1200 км.

В мае распространялась информация, что Германия поможет Украине разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км.

