В Пентагоне объяснили, как война в Украине меняет будущее армий мира

В ходе испытаний военные с помощью 3D-печати изготавливали кумулятивные заряды из подручных материалов.

Война в Украине стала примером того, как новые технологии могут менять ход боевых действий в режиме реального времени. Такое мнение высказал помощник министра обороны США по вопросам науки и технологий Джозеф Джуэлл во время выступления на конференции Defense One Tech Summit в штате Вирджиния.

По его словам, одной из главных особенностей российско-украинской войны стало то, что значительная часть вооружения, которое сегодня используется на фронте, была создана уже после начала полномасштабного вторжения.

Джуэлл подчеркнул, что украинская оборонная промышленность смогла в очень короткие сроки наладить производство новых видов беспилотников и других технологических решений из-за острой необходимости на поле боя. По его мнению, США также должны научиться быстро создавать и внедрять новые военные разработки.

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Отдельно представитель Пентагона обратил внимание на роль украинских морских беспилотников. Он отметил, что Украина смогла существенно ограничить возможности российского флота, не имея собственных значительных военно-морских сил.

По словам Джуэлла, ключевыми преимуществами таких систем стали их малозаметность и возможность массового применения.

В то же время он подчеркнул, что современные конфликты не означают полного отказа от дорогостоящего высокоточного вооружения. Зато его все чаще могут дополнять сотни или даже тысячи более дешевых дронов, работающих в единой системе.

По его мнению, следующим этапом развития станет более широкое использование искусственного интеллекта для управления беспилотниками. Если сейчас многие украинские FPV-дроны управляются операторами вручную, то в будущем все больше функций будут выполнять автоматизированные системы.

Также Джуэлл рассказал об инициативах Пентагона по ускорению инноваций. В частности, Министерство обороны США разрешает частным компаниям бесплатно использовать часть патентов, принадлежащих государству. Речь идет примерно о 500 технологиях, доступ к которым открыли в рамках программы так называемых "патентных каникул".

Кроме того, представитель оборонного ведомства подчеркнул перспективы объединения биотехнологий и искусственного интеллекта. В качестве примера он привел разработку специального покрытия для беспилотников, которое помогает скрывать их тепловой след.

Еще одним примером новых подходов стали эксперименты Корпуса морской пехоты США по полевому производству боеприпасов. В ходе испытаний военные с помощью 3D-печати изготавливали кумулятивные заряды из подручных материалов, среди которых были пластиковые бутылки, вулканический камень, кокосовое волокно и даже кофейная гуща.

По словам Джуэлла, все боеприпасы, созданные таким способом, сработали, а наилучшие результаты продемонстрировали образцы с использованием вулканической породы.

В Пентагоне считают, что подобные мобильные производственные комплексы в будущем смогут снабжать войска не только отдельными боеприпасами, но и топливом, а также другими необходимыми ресурсами непосредственно вблизи зоны боевых действий.

Украинское оружие – последние разработки

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Украина за 17 месяцев разработала собственное оружие под названием "Выравниватель" против российских управляемых бомб и больше не будет ждать поставок от западных союзников. "Выравниватель" – одно из самых значительных пополнений украинского арсенала и целенаправленный сигнал о том, что Киев больше не готов ждать, пока западные спонсоры предоставят ему все необходимое.

Также норвежский специалист Фабиан Хофман заявил, что украинские дальнобойные средства поражения могут стать единственным жизнеспособным вариантом для Европы в ближайшей перспективе. И, в первую очередь, речь идет о дальнобойных дронах, производство которых уже стало массовым и серийным.