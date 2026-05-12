Украинское дальнобойное оружие стало стратегической надеждой для Европы, – аналитик

По прогнозам, реальные сроки перевооружения растянутся до 2030-х годов.

Украинские дальнобойные средства поражения могут стать единственным жизнеспособным вариантом для Европы в ближайшей перспективе. И, в первую очередь, речь идет о дальнобойных дронах, производство которых уже стало массовым и серийным. Об этом в своей аналитике написал норвежский специалист Фабиан Хофман.

По его мнению, европейские арсеналы дальнобойного и глубокого оружия недостаточны. Усилия по их пополнению были медленными, а реальные сроки перевооружения тянутся до 2030-х годов. Однако это не обязательно должно быть решено заранее.

"У европейских государств есть три убедительных пути к быстрому перевооружению в сфере глубоких ударов: приобретение украинских систем, приобретение доступных на рынке решений не из Украины, ускорение программ развития до уровня чрезвычайных мер", – написал он.

Хофман отметил, что за последние четыре года Украина разработала обширный и разнообразный арсенал дальнобойных и глубоководных ракет, включающий дальнобойные беспилотники, мини-крылатые ракеты и тяжелые крылатые ракеты. Баллистические ракеты находятся в стадии разработки.

"Если европейские государства отдают приоритет дальности удара и желают быстро развернуть возможности с дальностью, сопоставимой с крылатой ракетой наземного назначения Tomahawk (1600 километров), украинские производители дальнобойных беспилотников могут быть единственной жизнеспособной альтернативой в ближайшей перспективе. Последние ранее отмечали, что располагают избыточными мощностями для выполнения европейских заказов, что также помогло бы создать дополнительные мощности для снабжения украинских вооруженных сил. Значительный европейский заказ проверит это предложение", – пояснил он.

Кроме того, по мнению эксперта, европейские государства также могли бы стремиться присоединиться к таким существующим программам, как крылатая ракета наземного назначения Flamingo компании FirePoint, или FP-7 и FP-9.

Как сообщал УНИАН, прошло уже более восьми месяцев с момента появления первого фото и характеристик украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". "Оборонка" проанализировала каждую зафиксированную в открытых источниках атаку ракетами "Фламинго" и спутниковые снимки после ударов, чтобы выяснить, какие из них оказались результативными и насколько часто эти ракеты вообще попадают в цель.

За все время в кадр попали 23 запущенные крылатые ракеты "Фламинго". При этом украинские OSINT-аналитики установили, что до цели долетело 6 ракет, но попали в нужный объект только 2. Добавляется, что еще одно поражение остается спорным.

Эти цифры являются результатом обработки данных только из открытых источников. Не исключено, что реальное количество запусков и попаданий может быть больше, а соотношение запущенных ракет к попаданиям – существенно отличаться.

