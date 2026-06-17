Устаревшие технологии борьбы с БПЛА пригодятся союзникам: в СНБО объяснили, как именно

В частности, такие технологии могут оказаться полезными для подготовки и обучения.

Украинские технологии противодействия беспилотникам, которые уже утратили актуальность на фронте, могут помочь союзникам подготовиться к возможным угрозам и укрепить собственную оборону. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, пишет Business Insider.

Алоян отметил, что некоторые украинские разработки, в частности ранние модели дронов-перехватчиков для борьбы с ударными БПЛА, уже не являются оптимальным решением для нужд Украины. В то же время они могут оставаться эффективными в других странах, где гонка вооружений происходит медленнее.

Он отметил, что в случае нападения на другие страны Европы было бы лучше иметь хотя бы те решения, которые показали свою эффективность несколько месяцев назад.

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Заместитель секретаря СНБО также упомянул ситуацию на Ближнем Востоке во время войны с Ираном, когда США и их союзники в странах Персидского залива подвергались атакам иранских дронов Shahed. Несмотря на использование Тегераном более новых реактивных одноразовых беспилотников, значительную часть ударных средств составляли винтовые Shahed, подобные тем, с которыми Украина сталкивается с начала полномасштабного вторжения РФ.

В ходе этого конфликта Украина направила на Ближний Восток около 200 военных специалистов для оказания помощи в укреплении противовоздушной обороны. Туда же были отправлены военнослужащие и украинские средства противодействия беспилотникам, которые применялись в реальных боевых условиях.

Эти события, как отмечают авторы, вызвали резкий рост интереса к дронам-перехватчикам.

Как такие технологии могут помочь союзникам

"Мы готовы делиться нашим опытом применения, технологиями и знаниями – всем, что будет необходимо для того, чтобы наши партнеры достигли такого же уровня сдерживания угроз, которого мы достигли в Украине", – сказал Алоян.

Отправной точкой для сотрудничества, по его мнению, может стать оборудование, которое Украина уже не использует, но которое остается полезным в других условиях. Союзникам, по его словам, было бы полезно получить "доступ к тем решениям, которые являются эффективными". Даже если они не будут применяться непосредственно в боевых действиях, они могут оказаться ценными для подготовки и обучения.

Отдельно чиновник подчеркнул, что в войне с Россией "скорость имеет решающее значение", поэтому оборонная промышленность должна работать значительно быстрее, чем привыкли союзники, ведь уже через несколько месяцев "решения могут устареть".

Алоян подытожил, что Украина обладает "опытом, знаниями и решениями", которыми уже делится "не просто с партнерами, а с друзьями".

Подробнее об использовании беспилотников в Украине

Ранее сообщалось, что Украина задействует дроны-бомбардировщики для логистики. Отмечалось, что украинские военные используют БПЛА для доставки грузов на передовую, чтобы снизить риски для личного состава.

Также в Украине испытали дрон, который сбивает "Шахеды" практически без участия человека. Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что боевые испытания успешно прошли в Харьковской области. Он также показал видео автономного сбивания российского дрона на боевых позициях.

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