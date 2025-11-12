Уже некоторое время США рассылают союзникам предложения бесплатно забрать старую военную технику.

В ближайшие месяцы Пентагон планирует начать поставки заинтересованным союзникам выведенной из эксплуатации военной техники. Причем в большом количестве. Однако Украине рано радоваться, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

В США уже давно существует механизм Excess Defense Articles, предусматривающий бесплатную передачу союзникам списанного американского вооружения.

В конце октября греческое издание Pentapostagma писало, что США начали рассылать дружественным странам список оборудования, которое они при желании могут забрать на "барахолке" Пентагона. В частности речь идет о неназванном количестве самоходных пушек M109A5 и A6 Paladin, танков Abrams, БМП Bradley, ударных вертолетов AH-64 Apache, а также транспортных Black Hawk, бронеавтомобилей HMMWV и другого оснащения.

Видео дня

Для американцев раздача списанной техники - это способ сэкономить на ее утилизации, для союзников США - получить неплохое, хоть и старое оружие, когда на покупку нового нет средств. Но несмотря на то, что США отдают технику бесплатно, для получателя это все равно будет стоить денег, и не абы каких.

Нюанс, о котором надо знать

Стране-получателю придется оплатить ремонт и модернизацию этого вооружения, ведь речь идет о списанных и почти всегда неисправных машинах. К тому же почти всегда такие работы разрешено проводить только на американских предприятиях. Да и транспортировка потом этого вооружения через океан тоже потребует денег.

При таких обстоятельствах особого ажиотажа подобные раздачи от Пентагона у союзников не вызывают. В прошлом году Греция отказалась от предложения забрать полторы сотни старых Bradley, когда выяснилось, что их ремонт и модернизация будут стоить в среднем по 8 млн евро за единицу, тогда как совсем новенькие шведские БМП CV90 можно приобрести за 11-12 млн евро.

"Именно поэтому такая распродажа не должна вызывать в Украине слепого восторга и желания "подписаться" на абсолютно все. И фактически каждая позиция должна пройти соответствующий анализ эффективности расходов", - отмечают в Defense Express.

Рынок вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, россияне пригнали на авиашоу в ОАЭ свой новейший истребитель Су-57, которому отчаянно пытаются найти покупателя. Обещают доказать, что этот самолет на самом деле может летать.

Также мы рассказывали, что Германия предложила Бразилии приобрести десятки старых танков и БМП, от которых якобы отказалась Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: