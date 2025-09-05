Министерство обороны, часто именуемое в разговорной речи Пентагоном из-за формы его вашингтонской штаб-квартиры, до 1949 года называлось Военным министерством.

По данным Белого дома, президент США Дональд Трамп намерен переименовать Министерство обороны США в Министерство войны. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что президент подпишет указ, разрешающий использовать это название в качестве дополнительного для крупнейшей организации правительства США. Это также означает, что министр обороны Пит Хегсет сможет называть себя "министром войны" в официальных сообщениях и на церемониях.

Для постоянного переименования министерства потребуется одобрение Конгресса, но Белый дом заявил, что указ поручит Хегсету начать этот процесс.

Интересно, что Министерство обороны, часто именуемое в разговорной речи Пентагоном из-за формы его вашингтонской штаб-квартиры, до 1949 года называлось Военным министерством.

Историки утверждают, что название было изменено, чтобы показать, что США были сосредоточены на предотвращении конфликтов после Второй мировой войны и наступления ядерного века.

Трамп поднимал вопрос о возможности изменения названия в июне, когда предположил, что изначально оно было переименовано из соображений "политической корректности".

"Возвращение к более воинственному названию может обойтись в десятки миллионов, поскольку бланки и вывески зданий в США и на военных базах по всему миру потенциально нуждаются в обновлении", - сказано в статье.

Важно, что попытка Джо Байдена переименовать девять армейских баз в честь Конфедерации и её лидеров, которая должна была обойтись в 39 миллионов долларов, была отменена Хегсетом ранее в этом году.

Противники уже раскритиковали решение Трампа.

"Почему бы не направить эти деньги на поддержку семей военнослужащих или на трудоустройство дипломатов, которые помогают предотвращать возникновение конфликтов?" - спросила сенатор-демократ Тэмми Дакворт, член комитета по вооружённым силам.

