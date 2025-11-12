Россияне делают все возможное, чтобы продать свой истребитель "пятого поколения" хоть кому-то.

Россияне доставили экспортную версию своего нового истребителя Су-57 в Объединенные Арабские Эмираты для участия в авиашоу. Соответствующее видео выложило российское ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

"Скоро откроется 19-й международный авиасалон Dubai Airshow-2025. Первые участники уже начали прибывать на площадку. В том числе российский самолет пятого поколения Су-57Э, созданный ОКБ Сухого ОАК", - говорится в сообщении.

По словам россиян, гости и участники мероприятия смогут увидеть истребитель не только на земле, но и в небе Дубая.

Отмечается, что обновленную летную программу с фигурами высшего пилотажа представит известный в РФ летчик-испытатель Сергей Богдан.

Москва продвигает Су-57 на мировой рынок - что известно

Участие Су-57 в Dubai Airshow не стало неожиданностью, ведь россияне делают все возможное, чтобы продать свой истребитель "пятого поколения" хоть кому-то (пока самолет не эксплуатирует никто, кроме самой России).

Ранее россияне показали новое рекламное видео, на котором можно увидеть внутренние отсеки для вооружения Су-57 и две противорадиолокационные ракеты типа Х-58, расположенные в переднем отсеке основного вооружения.

Также можно видеть ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности, расположенные в боковых отсеках.

По неподтвержденным данным уже есть один покупатель Су-57 - небольшое количество самолетов этого типа якобы приобрели алжирцы.

Еще одним возможным покупателем истребителя называют Индию, хотя ранее индийцы отказались от Су-57 из-за несоответствия самолета требованиям пятого поколения, в частности, нормам малозаметности.

Вас также могут заинтересовать новости: