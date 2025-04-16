По словам эксперта, что касается остального необходимого в войне вооружения, то Украина полагается на свои силы.

Если прекратится американская поставка Украине ракет для Patriot, то переданные нам зенитно-ракетные комплексы станут просто металлоломом, баллистику мы сбивать не сможем. Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире Вечір.LIVE, комментируя информацию руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, что 40% вооружения Сил обороны - это продукция украинского производства.

Как отметил Дикий, отечественное производство охватывает различные виды необходимого Силам обороны вооружения. Но все же есть позиции незаменимые.

"Вот мы не делаем свои ракеты для Patriot и в ближайшие годы не сможем делать. Поэтому, если прекратятся американские поставки, Patriot станут просто кусками металла и о них можно забыть. К сожалению, это пока факт. Альтернативы никакой нет. По крайней мере в плане сбивания баллистики альтернативы никакой. В плане сбивания аэродинамических целей, здесь есть европейские SAMP/T. Он сопоставим с Patriot, но баллистику пока не берет. Patriot незаменимы, к сожалению, полностью", - сказал Дикий.

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По его словам, с военной точки зрения, роль баллистики в войне никакая, но баллистику россияне используют, чтобы "кошмарить" мирных людей.

"Слава Богу той баллистики у москалей не вагон. Хотя каждый ее прилет страшен. Баллистических ракет они выпускают в месяц пару десятков", - констатировал военный аналитик.

В то же время Дикий отметил, что по остальному вооружению Украина полагается на свое производство.

"На фронте воюют не баллистикой. Там воюют FPV-ишками, классической артой с обычными снарядами, воюют Калашниковым и т.д. А это все мы способны обеспечивать сами, всю эту бессмертную классику - стрелковуху, бронетехнику, арту. Кстати, мы сейчас выпускаем артиллерийских систем больше, чем весь Европейский Союз. И поскольку Америка сейчас не выпускает артиллерийские системы, у них это не было в плане, то мы сейчас выпускаем больше артиллерийских систем, чем все страны НАТО вместе взятые", - подчеркнул он.

По данным Дикого, за прошлый год Украина выпустила 154 батареи "Богданы".

"Эти "Богданы" прямо с завода нашего едут воевать. Они работают. Это как французский "Цезарь" на минималках - проще, примитивнее кое-в-чем. Но они работают. И они в любом случае значительно лучше, чем любая артсистема у россиян", - добавил Дикий.

Он отметил, что Россия выпускает до 10 артисистем в месяц максимум. Хотя они и увеличили свой ВПК в последние годы, но не все удается, акцентировал Дикий.

"У них с артиллерийскими стволами значительная проблема. Они изнашиваются очень быстро, учитывая, что рашка всегда делала ставку и до сих пор делает на этот так называемый "артиллерийский вал". У них очень не точная арта и соответственно, чтобы эта неточная арта давала результат, надо буквально засеять все. А это не только очень много снарядов, это еще и очень быстрый износ стволов. Они не просто так уже приперли на фронт эти 130-мм корейские гаубицы. В Советском Союзе этот калибр списали еще в 40-х годах", - отметил Дикий.

Но гаубицы эти очень неповоротливые, что дает возможность ВСУ их активно уничтожать.

"Оно долбит нормально так, но очень медленное и неповоротливое. А в этой войне надо "выстрелил и убежал". Иначе ты "не жилец". И когда один наш Химарс накрывает 30 гаубиц одним залпом - о чем еще говорить", - объяснил Дикий.

Украинское оружие - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно отметил, что на вооружении украинских защитников находится более 40% продукции отечественного производства, что не уступает западным вооружением.

Глава разведки подчеркнул, что отечественные системы не просто не уступают иностранным - они создаются под реальные потребности войны, изменяясь вместе с ее ходом. Например, морские дроны MAGURA V5 уже стали символом новой эпохи морских операций, отметил Буданов.

В то же время президент Владимир Зеленский в феврале говорил, что Украина использует на фронте 40% оружия и техники собственного производства. Он констатировал, что страна стала больше производить продукции военно-промышленного комплекса. Однако Украина по-прежнему крайне нуждается в поддержке партнеров, отметил Зеленский. Глава государства неоднократно обращался к странам-союзницам в частности относительно передачи дополнительных систем ПВО.

Недавно Зеленский упрекнул США за отказ передать Украине обещанные Patriot. Он отметил, что Украина сообщала США, что готова купить соответствующий пакет помощи с системами ПВО. В частности, Зеленский сам говорил это президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, также этот вопрос обсуждался и с европейскими партнерами, которые готовы вместе с Украиной финансировать соответствующие пакеты.

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