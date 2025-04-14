Он отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила системы Patriot, о поставке которых было договорено на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Честно, я не понимаю, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более что договоренность такая на саммите в НАТО в Вашингтоне, на юбилейном саммите, была. Мы так и не получили те дополнительные системы Patriot", - сказал он.

Президент отметил, что для получения таких систем Украина готова на любой формат. Он добавил, что в этой ситуации вопрос не в деньгах, ведь некоторые европейские партнеры готовы помогать Украине финансово для получения систем Patriot.

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"Но Соединенные Штаты говорят, что сегодня нет возможности [передать системы]. Но в это время они передают такие системы, например, Израилю. Я не о том, что Израилю это не нужно. Но если мы справедливые партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину системами ПВО? Мы ничего больше не просим. Мы просим системы ПВО, пакет с новым оружием, которое нам нужно защитить себя", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина сообщала США, что готова купить соответствующий пакет помощи. В частности, Зеленский сам говорил это президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора, также этот вопрос обсуждался и с европейскими партнерами, которые готовы вместе с Украиной финансировать соответствующие пакеты.

Интервью Зеленского - другие заявления

Зеленский призвал Дональда Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план". Он подчеркнул, что после визита в Украину Трампу придется осознать, что собой представляет Владимир Путин, с которым он хочет заключить сделку.

Он также озвучил потери Украины в войне с Россией. По словам президента, Украина потеряла до 100 тысяч военных и 13 тысяч мирных жителей.

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