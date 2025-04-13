По словам Буданова, Украина может быть ценным оборонным партнером демократического мира.

На вооружении украинских защитников находится более 40% продукции отечественного производства, которая не уступает западным вооружениям. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в Telegram по случаю Дня украинских оружейников, который отмечается 13 апреля.

"Сегодня, 13 апреля, мы чествуем людей, чья неутомимая работа ощутима на каждом километре фронта. Украинские оружейники - кузнецы победы, специалисты, которые точным инженерным расчетом создают силу, диктующую правила игры на поле боя. Именно их разработки позволяют военной разведке действовать точно, решительно и на опережение", - сказал Буданов.

Он отметил, что современное украинское оружие представляет собой синтез изобретательности, боевого опыта и невероятной адаптивности, что позволяет Украине быть ценным оборонным партнером демократического мира.

"Отечественные системы не просто не уступают иностранным - они создаются под реальные потребности войны, изменяясь вместе с ее ходом. Морские дроны MAGURA V5 уже стали символом новой эпохи морских операций. Они позволили наносить мощные удары по вражескому флоту там, где раньше это считалось невозможным - даже в портах и на рейдах", - подчеркнул он.

По словам главы ГУР, также на вооружении украинских защитников есть ударные беспилотники отечественного производства - "Лютый" и "Бобер", которые действуют во вражеском тылу. А артиллерийские системы "Богдана", как отметил Буданов, обеспечивают маневренность и огневую мощь в самых горячих точках фронта. В свою очередь, дроны "Сыч" и "Рубака" позволяют видеть и поражать врага на глубину десятков километров.

"Сегодня более 40% вооружения Сил обороны - это продукция украинского производства. Во время, когда границы Европы снова стали линиями фронта, именно украинское оружие стало щитом для безопасности всего европейского сообщества", - подытожил он, показав эффективную работу оружия на фронте.

Оружие украинского производства на фронте

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский подтверждал, что Украина использует на фронте 40% оружия и техники собственного производства. Он подчеркнул, что страна стала больше производить продукции военно-промышленного комплекса.

Однако, как отметил украинский лидер, Украина по-прежнему крайне нуждается в поддержке партнеров.

Производство оружия в последнее время активно наращивается в Украине. Создан новый дрон-ружье Lucky Strike для уничтожения вражеских БПЛА. А беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства, по версии Минобороны, быстрые и маневренные.

Появление на фронте Magura V5 с ракетами Р-73 является, по версии экспертов, является историческим событием, поскольку он может считаться первым в мире дистанционно управляемым ЗРК.

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