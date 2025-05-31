Пилот самолета – одна из погибших в этой аварии.

В Германии спортивный самолет врезался в террасу жилого дома после того, как потерял управление.

Как сообщает Tagesschau, инцидент произошел вблизи города Коршенбройх. Погибли два человека, в том числе 71-летняя пилот самолета. Из-за инцидента возник пожар.

Известно, что женщина была в самолете одна. Она летела из Тюрингии в город Менхенгладбах. Вскоре перед аварией пилотесса подавала сигнал тревоги.

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Личность второго погибшего сначала подтвердить не могли. С учетом всех подробностей, считалось, что это житель дома, в который врезался самолет. Уже к вечеру это предположение подтвердилось – погиб 84-летний житель.

Выводов относительно причин аварии пока нет. Продолжается расследование.

Другие авиакатастрофы

23 мая в России разбился военный вертолет Ми-8 с боеприпасами на борту. Начался пожар с последующей детонацией боеприпасов.

17 мая в небе Финляндии столкнулись два гражданских вертолета Robinson R44. Они направлялись из Эстонии – сообщалось, что на бортах были бизнесмены. В одном из вертолетов было три человека, в другом – два. Среди пяти человек не выжил никто.

В апреле в Соединенных Штатах Америки самолет упал на железнодорожные пути. Тогда сообщалось о трех погибших.

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