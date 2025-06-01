Будьте уважними, але часу обмаль.

Оптические иллюзии и головоломки приобрели очень большую популярность в последние годы. Такие задачки весело и интересно решать, к тому же они еще и полезны.

Головоломки бывают очень разными – от поиска скрытого объекта или числа до задач, где надо переместить спичку. Все они развивают когнитивные навыки, тренируют память, внимательность, логическое и критическое мышление, а также учат принимать решения в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение с десятками "2S3". В этом хаосе вам нужно найти одно число – 253. Как вы думаете, сможете ли вы решить эту задачку?

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Но будьте внимательны, ведь все не так просто. На это задание мы отвели всего 6 секунд, так что придется поторопиться.

Вы в игре? Время пошло!

Итак, 6 секунд на поиск числа подошли к концу. Вам удалось его заметить? Если вы справились так быстро, у вас действительно очень острое зрение.

Если вам этого времени было мало для поисков числа 253, вернитесь к изображению и попробуйте просканировать его глазами еще раз. Забудьте о таймере. Маленькая подсказочка: смотрите на нижнюю часть изображения.

Правильный ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Разгадывание визуальных головоломок может улучшить умственную ловкость, внимание к деталям и способность мыслить нестандартно. Поэтому советуем решать их чаще. Умственных задачек у нас очень много.

К примеру, можете попробовать найти число 8 на картинке в сложной оптической иллюзии. Справиться нужно будет за 8 секунд.

Если вам хочется чего-то другого, почему бы не проверить свои силы в головоломке, где надо найти слово "коса" среди хаотично расположенных букв. На это задание мы выделили 7 секунд.

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