Любое заявление, звучащее в Совбезе ООН не является личным мнением дипломатов, отметил он.

В течение последних двух заседаний Совета безопасности Организации Объединенных Наций произошла смена риторики американских дипломатов в отношении России. Заместитель министра иностранных дел и бывший постпред Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, что происходит.

В комментарии агентству "Укринформ" он отметил, что сейчас США в ООН настаивают на немедленном и безусловном прекращении огня в Украине. И эту позицию четко демонстрируют два подряд заявления Штатов в Совбезе ООН.

Украинский дипломат напомнил, что Киев уже давно выразил готовность пойти на безусловное прекращение огня, однако такую возможность категорически отвергла российская делегация во время встречи в Стамбуле.

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"Важно также, что Вашингтон через своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является преградой для установления режима безусловного прекращения огня", – акцентировал Кислица.

Первый заместитель главы МИД также добавил, что выступления американских дипломатов в четверг и пятницу важны и в контексте новой встречи между Украиной и РФ, которая, как ожидается, пройдет в Стамбуле 2 июня. Он подчеркнул, что любое заявление, звучащее в Совбезе ООН, не является личным мнением дипломатов. Оно отражает официальную позицию государства, которое этот дипломат представляет.

Война РФ против Украины: другие важные новости

Бывший госсекретарь США Майк Помпео на форуме в Одессе заявил, что США сделали мало, чтобы остановить РФ. По его мнению, сейчас мир движется к новому "Минску". При этом Помпео подчеркнул, что когда война завершится, "нельзя возвращаться к российскому газу", потому что Москва в любое время может найти новую цель для своей агрессии. И это может быть не только Украина.

Между тем бывший премьер Австралии Тони Эбботт убежден, что перемирие без гарантий не сработает. По его словам, в таком случае мы просто получим паузу перед новой атакой РФ.

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