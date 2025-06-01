Катерина Черновол

В США могут вынести много важных уроков из войны в Украине.

Соединенные Штаты Америки не могут позволить себе покинуть Украину в войне, которую ведет против украинского государства Россия. Такое мнение высказал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, который работал на этой должности с 2018 по 2021 годы.

"США не могут выйти, развернуться и уйти, решайте здесь все самостоятельно. Это будет преследовать нас всю дальнейшую историю. И если проводить параллель с шахматной игрой, то мы точно не расцениваем Украину как пешку, которой можно пожертвовать. Так не будет", – заявил американский политик во время выступления на Black Sea Security Forum в Одессе.

Он добавил, что в США для многих стало очевидным, что Штаты должны изучить многие вещи относительно войны – в частности, о применении дронов. И американские военные могут готовиться к тому, чтобы позаимствовать кое-что из этих уроков. По словам Помпео, Украина противостоит большой силе, и это отличается от войн, которые вели США.

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Республиканец признал, что многие его однопартийцы разочаровали своей позицией по Украине. И он выразил сожаление из-за того, что многое не было сделано в 2024 году.

Он также поделился мыслями о переговорах, вспомнив опыт Минска. Тогда война отличалась от событий настоящего, но то, что произошло, должно напоминать миру о нескольких вещах:

"Когда Владимир Путин сложит оружие, нельзя возвращаться к российскому газу. Когда Путин сложит оружие, это не может быть та жизнь, какой она была когда-то. Должно быть осознание, что это может произойти снова – может не в Украине, а на северном фланге [НАТО]".

Война в Украине и США

Президент США Дональд Трамп обещал завершить войну за 24 часа. Затем этот срок перерос в 100 дней. Теперь же он откровенно говорит, что есть возможность выхода США из переговорного процесса.

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Несмотря на переговоры, Россия продолжает массированно атаковать мирные украинские города. На фоне очевидного нежелания Путина завершать войну американские законодатели подготовили двухпартийный законопроект о новых санкциях против РФ – он предусматривает 500% пошлины на товары из стран, которые покупают российские энергоносители.

Но документ еще не прошел голосование в Сенате, Палате представителей и тому подобное. Сам Трамп говорит, что "не знает", поддержит ли усиление санкций против РФ. По его словам, сначала он должен увидеть вышеупомянутый законопроект.

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