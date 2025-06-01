День защиты детей - радостный праздник, известный нам с детства.

Ещё со школьных лет каждому украинцу хорошо известно, какой праздник наступает 1 июня. Это не только первый день лета, но ещё и Международный День защиты детей. Ребята радуются началу каникул и на 3 месяца прощаются с одноклассниками. В 2025 году праздник особенно актуален, ведь из-за начатой РФ войны десятки тысяч украинских детей оказались в опасности.

Недавно Владимир Зеленский перенес День защиты детей на осень - на Всемирный день ребенка. Посвященный детям праздник отныне будет наступать 20 ноября. Однако некоторые украинцы продолжат по привычке справлять 1 июня День защиты детей. К тому же во многих учебных заведениях праздничные мероприятия запланировали ещё до переноса праздника.

Картинки и поздравления на День защиты детей в Украине

Мы сделали яркие открытки и собрали трогательные пожелания, которые можно отправить к празднику. Сегодня стоит поздравить близких, а в первую очередь тех, которые являются родителями. Самих "виновников" торжества можно порадовать мороженым или игрушкой.

Видео дня

В День защиты детей желаю скорейшего мира, веры в чудо, родительского тепла. Хочется, чтобы каждый мальчик и девочка чувствовали себя любимыми. А маленькие детские начинания приводят к великим свершениям!

***

Поздравляю с Днем защиты детей! Пусть у всех деток будет счастливое, беззаботное, мирное детство! А родители пусть гордятся достижениями своих чад.

***

С Днем защиты детей! Желаю, чтобы каждый ребенок жил в лучшем мире, не знал горя войны, был окружен любовью и поддержкой. А взрослым желаю научиться детской непосредственности и любопытству!

***

С Днем защиты детей тебя! Дети - это наша радость и надежда. Пусть у каждого маленького сердца сбудется его заветное желание. Пусть все дети будут счастливы, здоровы, любимы!

***

С праздником Желаю наслаждаться светлыми летними деньками, радоваться каникулам, весело и с пользой проводить время. Счастья, семейного благополучия, мирного неба!

***

Пусть в жизни каждого ребенка будет много-много заботы и тепла, а на их лицах каждый день расцветает широкая улыбка. Пусть их будущее будет мирным и безоблачным. А рядом будут добрые, надежные родные. С Международным днем защиты детей!

***

Сегодня праздник у наших детей. Пусть они будут здоровыми, веселыми, дружными. Пусть радуют нас своими успехами, но и не боятся неудач. И пусть каждый следующий день приводит их в восторг удивительными открытиями!

Вас также могут заинтересовать новости: