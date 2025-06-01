1 июня больше не будет праздником детей в Украине.

Сегодняшний день является радостным и долгожданным, ведь 1 июня - праздник начала лета, любимого времени года многих людей. Особенно любит его молодежь. Верующие сегодня чтят киевского святого и молятся о лечении недугов.

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Какой сегодня праздник в мире

1 июня известно как дата рождения таких талантливых мировых знаменитостей: физик и математик Сади Карно, кинозвезда Мэрилин Монро, архитектор Норман Фостер, актер Морган Фримен, гроссмейстер Найджел Шорт, языковед Гилад Цукерман, певица Аланис Мориссетт, игровой разработчик Маркус Перссон.

О том, что сегодня за праздник, хорошо известно всем нам с детства - это Международный день защиты детей. Он совпадает с началом школьных каникул, за что особенно любим среди малышей

В эту дату есть ещё немало других международных торжеств:

День родителей;

День молока;

День соседей;

День прогулки босиком;

В других странах известные национальные мероприятия, например, грузинский День святой Нины, мексиканский День моря, израильский Шавуот.

Какой сегодня праздник церковный

По новоюлианскому стилю в первый день лета восхваляют святого Иустина Философа и целителя Агапита Киво-Печерского. Молитва ему, по приметам, может избавлять от болезни. Не менее интересно узнать, какой сегодня церковный праздник был бы по юлианскому стилю - эта дата памяти святого Иоанна Готфского.

Какой сегодня праздник в Украине

Владимир Зеленский перенес День защиты детей на 20 ноября, поэтому украинская молодежь больше не имеет отношения к 1 июня. Но это не значит, что нам нечего отмечать. К примеру, есть несколько профессиональных праздников сегодня в Украине - День рабочих местной промышленности и День профессионалов водного хозяйства.

А ещё День города отмечают два прекрасных украинских населенных пункта - Симферополь и Черкассы.

Не стоит забывать о наших достойных соотечественниках, рожденных 1 июня - это князь Мстислав Великий, экономист и политик УНР Борис Мартос, епископ УГКЦ Василий Величковский, художник Сергей Рябченко.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки встречали лето с магическими ритуалами и летними песнями. Крестьяне собирали лекарственные травы и выпасали скот, а девушки плели венки из полевых цветов. Счастливым обычаем считается съесть горсть свежих ягод.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Народная мудрость придумала несколько поговорок, предсказывающих погоду в следующие недели:

во время осадков гремит гром - к дождливому июню, а если после дождя появилась радуга, то непогода будет кратковременной;

вороны и грачи роются в земле - к дождям;

северный ветер предвещает богатый урожай.

Под запретом 1 июня ругань, злость, месть, злоупотребление алкоголем. По давним верованиям праздник сегодня считается неудачным для установки и ремонта забора.

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