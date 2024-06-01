1 июня в День родителей поздравьте самых близких людей, которые дали нам жизнь.

Общеизвестным является факт, что в первый день лета в мире отмечают День защиты детей. Гораздо менее известным, но не менее важным является Всемирный день родителей.

Иметь живых родителей - огромное счастье. Мама и папа дают дарят нам самый важный, бесценный подарок - жизнь. В День родителей стоит поздравить самых близких в жизни людей и сказать им пару приятных слов.

Когда День родителей и как он появился

День родителей ежегодно отмечается 1 июня. Дата торжества неизменна и актуальна для всего мира.

Видео дня

День родителей был создан в 2012 году по инициативе ООН. Цель праздника - подчеркнуть важность родителей в жизни каждого человека, а также побудить людей ценить родительскую работу.

В этот праздник взрослые родители получают поздравления и слова благодарности от детей. А молодые люди, которые ещё не успели стать мамами и папами, поздравляют своих родителей, а также друзей и знакомых, у которых появился ребенок.

Международный день родителей - картинки и поздравления

Спасибо я скажу сегодня,

Родители мои родные,

За то, что жизнь мне подарили.

Здоровы будьте, дорогие.

Поклон вам низкий за заботу,

За теплоту, совет и силу.

За то, что нежностью своею

Меня с избытком наградили.

Живите долго и счастливо.

Дарите мудрость, направляя.

Пусть будет ваша жизнь красивой,

Сердца теплом пусть согревают.

***

Быть родителем непросто —

Столько разных дел, забот.

Каждый кроха в ходе роста

Заморочки создаёт.

Вам терпения желаю

И счастливых, добрых дней,

Пусть семья только крепчает

С появлением детей!

***

Спасибо вам, родители родные,

За то, что жизнь однажды подарили,

За все ваши деяния благие,

За то, что добродетель мне привили!

Вы лучшие родители на свете,

Ведь вы всегда со мной, день ото дня!

От сердца говорю слова все эти,

Спасибо вам еще раз за меня!

***

Родителей любить дана нам сила свыше,

И мы этот завет надёжно соблюдаем.

Они же ценят нас, они лишь нами дышат,

Всегда поддержку их в проблемах получаем.

Родителям моим желаю я здоровья,

Чтоб много вёсен-зим мы с вами скоротали.

И чтоб, как тёплым пледом, мы искренней любовью

Друг друга круглый год с заботой согревали.

***

Быть родителями трудно,

Беспокойно, тяжело,

Но и весело, нескучно,

Дети - наших душ тепло.

Будьте с ними терпеливы,

Детство - лучшая пора!

Пусть опорой будет в жизни

Им всегда во всем семья!

***

Желаю всем родителям любви!

Чтоб дети их любили ежечасно,

Чтобы дарили мамам всем цветы

И телефонный номер набирали чаще.

Желаю мира и спокойствия в душе,

Чтоб сердце за ребенка не болело.

Желаю счастья и удачи всей семье,

Здоровья, радости, чтоб жизнь ключом кипела!

***

Мои дорогие родители, поздравляю вас с вашим праздником! Живите долго и счастливо, никогда не болейте, плачьте только от радости и гордости. Я вас люблю!

***

Дорогие наши мама и папа! Родители - люди, подобные богам, потому что только они даруют жизнь. Они учат, воспитывают и любят так, как не любит никто другой. Желаю вам крепкой, как гранит, любви и долгих лет счастливой жизни! С днем родителей!

***

Поздравляю со Всемирным днём родителей и желаю долгих лет здоровья крепкого и терпения, вечной любви к детям и гордости за них в любом возрасте, искренней радости души и достатка в доме, семейного блага и светлых родительских надежд!

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