Путин решил отправить свой флот на учения, причем на месяц раньше обычного.

Страны-члены НАТО и Россия проведут учения в Балтийском море в одно и то же время, в связи с чем, по мнению экспертов, есть угроза провокаций.

Как написал Bild, на следующей неделе члены НАТО начнут традиционные военно-морские учения Baltops, которые вот уже 50 лет проводятся в начале июня. Однако на этот раз флот НАТО в Балтийском море будет тренироваться не один.

Дело в том, как отметило издание, что российский диктатор Владимир Путин тоже решил отправить свой флот на учения, причем на месяц раньше обычного. В них примут участие 20 кораблей.

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В связи с этим эксперты предупредили, что флоты могут опасно сблизиться. Старший научный сотрудник CASSIS (аналитический центр Боннского университета), а также офицер запаса ВМС Германии Мориц Браке сказал: "Россияне ведут себя очень агрессивно. То, что происходит в Балтийском море, всегда несет в себе риск перерастания в более острую эскалацию".

Браке считает, что РФ не нападет во время учений, а вот провокации не исключены. Например, как описал эксперт, российский флот может преградить путь кораблям НАТО и остановить их, а российские самолеты могут намеренно пролетать над кораблями альянса. "Речь идет о проверке бдительности: как быстро отреагирует НАТО?", - объяснил он.

Кроме того, по мнению Браке, учения в опасной близости - это послание Кремля: "Вы слабы, вы уязвимы".

Руководитель отдела стратегии и безопасности на море при Университете Киля Йоханнес Петерс допустил, что Россия таким образом демонстрирует силу:

РФ именно в Балтийском море пытается усилить свой потенциал устрашения".

Помимо этого, добавляет Петерс, маневры используются для разведки, "что, однако, также легитимно".

Военные учения РФ

Напомним, что РФ стянула на границы с Украиной большое кличество вооружения и живой силы под видом военных учений, а затем вторглась в Украину.

В середине весны украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ "готовит что-то" в Беларуси этим летом. Тогда глава государства отметил, что россияне используют в качестве прикрытия военные учения.

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