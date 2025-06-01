В частности в Запорожье пострадала одна женщина.

Российские оккупанты утром 1 июня атаковали Запорожье по меньшей мере семью "шахедами", в результате чего ранения получил один человек. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате удара частично разрушено админздание и произошло возгорание на территории", - написал чиновник.

По его словам, также россияне ударили по частной застройке, из-за чего был поврежден дом. Он добавил, что на месте удара произошли возгорания, пострадала одна женщина.

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Федоров добавил, что в целом из-за вражеского обстрела Пологовского района и Запорожья пострадали четыре человека. Он отметил, что за сутки РФ нанесла 501 удар по 17 населенным пунктам Запорожской области.

"Враг совершил 36 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Орехову, Долинке, Преображенке, Малиновке, Ольговском, Полтавке, Новодаровке, Верхней Терсе и Темировке. 281 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Кроме того, противник четыре раза из РСЗО обстрелял Каменское, Щербаки и Чаривне.

"180 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки. Поступило 32 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", - подчеркнул Федоров.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Россия в ночь на 26 мая атаковала Украину ракетами и сотнями дронов. В целом противник запустил по Украине 364 средства воздушного нападения, среди которых 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Тогда сообщалось, что все 9 крылатых ракет Х-101 были сбиты, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов. Тогда было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях. В результате атаки пострадали Харьков и пригород, Днепропетровская область, Киевщина, Одесса и область.

Кроме того, 29 мая россияне ударили авиабомбами по Запорожской области, в результате чего погиб один человек. Отмечается, что на частную застройку в Пологовском районе было сброшено по меньшей мере пять авиабомб. Еще один человек получил ранения.

Также в тот день было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

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