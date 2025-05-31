Военный назвал еще одно направление, которое Россия рассматривала для наступления

РФ распределила свои силы в Сумской и Харьковской областях примерно на 500 км.

Помимо Сумской и Харьковской областей россияне рассматривали для наступления еще одно направление. Им могло стать Черниговское направление. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо".

Он отметил, что российских войск на Сумском и Харьковском направлениях хватает для проведения локальной операции. Тем не менее их недостаточно для стремительного прорыва на оперативную или стратегическую глубину.

"Когда мы говорим о Сумском и Харьковском направлениях, то должны охватывать и Черниговское направление, поскольку его Россия потенциально рассматривала для наступления. Черниговское направление подпадает под ведомство российской группы войск "Север", которая суммарно насчитывает около 130-150 тысяч личного состава", - сказал Тимочко.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что РФ распределила свои силы в Сумской и Харьковской областях примерно на 500 км. Он напомнил, что в наступлении на Лимано-Купянском направлении враг задействовал силы численностью 100-120 тысяч человек. Поэтому российских солдат вряд ли хватит для прорыва на оперативную или стратегическую глубину.

"Если мы сейчас оцениваем сегодняшнюю ситуацию, то понимаем, что противник проводит свою операцию теми силами, о которых я рассказал. Однако есть вопрос относительно резервов. Ранее сообщалось, что РФ отмобилизовывает ежемесячно в пределах 35-40 тысяч. Это тот ресурс, который враг может каждый месяц вливать, также в Украине находится российских войск численностью в 650 тысяч, что является серьезной военной силой в современных условиях. Но это не является резким наращиванием силы противника, по сравнению даже с 2024 годом. И говорить, что это может быть настолько масштабным наступлением армии РФ, как оно было медийно и публично анонсировано, то паниковать не стоит", - добавил Тимочко.

РФ пошла в наступление на Запорожском направлении - что известно

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия начала активное наступление на Запорожском направлении. Он отметил, что Силы обороны продолжают сдерживать врага.

Главком добавил, что основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. По его словам, ВСУ уничтожают врага и его оборонительный потенциал даже в глубоком тылу.

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