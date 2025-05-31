Мохаммед Синвар был ликвидирован во время совместной операции Армии обороны Израиля и службы безопасности страны.

Израильские военные подтвердили ликвидацию руководителя военного крыла группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара. Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля.

Отмечается, что Синвар был ликвидирован 13 мая во время совместной операции Армии обороны Израиля и службы безопасности страны. ВВС нанесли удар в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Помимо Синвара были также ликвидированы командир бригады "Рафах" Мохаммад Сабанех и руководитель батальона "Хан-Юнис" Махди Куара.

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В Армии обороны Израиля поделились, что удар был нанесен в то время, когда члены группировки ХАМАС работали в подземном командном центре под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

"В рамках подготовки к удару были проведены масштабные разведывательные мероприятия, чтобы обеспечить точный удар, который максимально уменьшил бы вред гражданскому населению. Удар не повлиял на работу больницы", - говорится в заявлении.

В Армии обороны Израиля добавили, что Синвар был одним из самых высокопоставленных и давних членов военного крыла ХАМАС. По словам израильских военных, он сыграл значительную роль в планировании и выполнении резни гражданских в Нир-Озе, которая произошла 7 октября 2023 года.

Кроме того, в Армии обороны Израиля рассказали, что Мохаммад Сабанех был одним организаторов и исполнителей нападения 7 октября. Также он контролировал содержание многих заложников на юге сектора Газа.

Израильские военный пообещали продолжить операцию по ликвидации участников группировки ХАМАС.

Трамп и ЕС осудили Израиль за войну в секторе Газа

Ранее в ЕС приняли решение пересмотреть соглашение о торговой ассоциации с Израилем из-за войны в секторе Газа. Некоторые страны-члены блока усилили давление на Иерусалим, а президент США Дональд Трамп возмутился тем, что страна не прекращает боевые действия против Палестины.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке торговых переговоров с Израилем, а также о введении санкций в отношении трех израильских граждан, включая ветерана поселенческого экстремизма Даниэллу Вайс.

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