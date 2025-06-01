Страусы являются довольно необычными птицами. Одним из интересных фактов является то, что у них четыре коленные чашечки, хотя эти птицы имеют всего две ноги, пишет IFLScience.
В своем исследовании ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне рассказали, почему у страусов четыре коленные чашечки. При помощи бипланарной рентгеноскопии они подробно изучили анатомию этих птиц.
Исследователи поделились, что вторая пара коленных чашечек у страусов расположена немного ниже первой пары, а также плотно прикреплена к костям ног. Верхние коленные чашечки изменяют силу воздействия, необходимую для выпрямления ног.
По словам ученых, вторая пара коленных чашечек может использоваться для защиты.
"Учитывая, что обе коленные чашечки, по-видимому, действуют для увеличения скорости разгибания колена, почему тогда у страусов две пары коленных чашечек? Возможно, дистальные коленные чашечки не только выполняют механическую роль рычага, но и укрепляют сухожилия надколенников от сжатия, особенно от силы реакции опоры", - говорится в исследовании.
Ученые не исключают, что благодаря второй паре коленных чашечек страусы могут бегать со скоростью до 69 км/ч. Это самые быстрые нелетающие птицы в мире.
Правда ли страусы прячут голову в песок, когда пугаются
Ранее ученые рассказали, действительно ли страусы прячут голову в песок, когда им страшно. Считается, что эту идею впервые высказал римский натуралист Плиний Старший.
Ученые объяснили, что в отличие от птиц, строящих гнезда, страусы выкапывают неглубокие ямки в песке или грязи, чтобы отложить яйца. Оба родителя несколько раз в день переворачивают яйца, чтобы обеспечить им тепло. Издалека может показаться, что страусы зарываются головой в землю.