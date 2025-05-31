В конце концов от этого вопроса пришлось отказаться, и сегодня вы его уже не услышите.

Компания Google среди прочего известна тем, что кандидатов на работу там проверяют в частности странными вопросами во время собеседования. Но один из них особенно выделяется среди других, пишет DailyGalaxy.

Самый запутанный вопрос на собеседовании от Google известен как "головоломка с блендером", и считается, что никто не смог ответить на него правильно. Сам вопрос звучит следующим образом:

"Вас уменьшили до размера монеты и бросили в блендер. Что вы будете делать?"

Годами Google использовал подобные головоломки, чтобы проверить способность кандидатов решать проблемы под давлением. Поскольку тысячи людей подали заявки на работу, эти вопросы были разработаны для того, чтобы отделить тех, кто быстро мыслит, от остальных.

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Однако правильного, или очевидного ответа здесь, вероятно не существует. Это скорее проверка самой способности сохранять ясность мышления в чрезвычайной ситуации.

Если вы планируете трудоустроиться в Google, то можете выдохнуть - такого вопроса на собеседовании вы уже не услышите. Как и большинства других подобных головоломок.

Бывшая инженер-программистка Google Гейл Макдауэлл рассказала, что несколько лет назад компания отказались от головоломок на собеседованиях, поскольку подобный метод отбора работников на самом деле мало что говорит об их результатах в работе.

И если интервьюер все же задает вопрос-головоломку, в большинстве случаев при дальнейшем рассмотрении кандидатуры ответ на этот вопрос просто игнорируется. Все же, какими бы интересными ни были ответы на "головоломку с блендером", они не дают реальной возможности оценить потенциал кандидата.

Другие интересные новости на тему трудоустройства

Как писал УНИАН, основатель Apple Стив Джобс известен не только революционными продуктами, но и безжалостным подходом к формированию своих команд. В частности, он часто задавал на собеседованиях один хитрый вопрос, который мог мгновенно вывести из равновесия даже самых опытных претендентов.

Также мы рассказывали, о чем лучше соврать на собеседовании, чтобы не испортить свои шансы на трудоустройство. Иногда небольшая ложь будет звучать гораздо лучше правды.

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