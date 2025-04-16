Украина возвращается к той ситуации, которая была в начале полномасштабной войны, считает эксперт.

Трамп якобы выступает за развитие оборонной индустрии США, но при этом он отклоняет запрос Украины на покупку 10 систем ЗРК Patriot. Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Он недавно бросал предъявы европейцам, что они хотят покупать меньше американского оружия. С чего бы это... После того, как взяли и одним нажатием остановили нам поставки, которые уже были подписаны, проголосованы. Но его берут и просто останавливают. Почему-то европейцы задумались - а не надо ли им опираться на свою промышленность. И Трампа это очень возмутило, он требует от европейцев покупать больше его оружия. А тут мы предлагаем контракт на 1,5 миллиарда. А оказывается, что нет", - сказал Дикий.

Он добавил, что такое заявление Трампа свидетельствует о его желании. По мнению Дикого, Трамп хочет победы Путина. И продажа Украине систем Patriot может лишь отдалить такую его цель.

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"Нам надо это воспринять и вспомнить, что в 2022 году у нас не было американского оружия. И россияне нас не победили... Да, они больше нас по любому из ресурсов, это правда. Но мы приняли этот бой... Поэтому да, возвращаемся к ситуации, когда за океаном у нас нет союзника. Теперь там союзник нашего врага. Теперь ось зла проходит через Вашингтон", - добавил Дикий.

Patriot для Украины: что известно

Недавно президент Украины заявил, что Киев готов купить у США 10 систем Patriot стоимостью 15 млрд долларов. В то же время Зеленский упрекнул США в том, что Вашингтон не передал уже обещанные системы ПВО Украине.

В то же время Трамп набросился на Зеленского из-за оружия для Украины. Он, в частности, заявил, что Зеленский "всегда стремится приобрести ракеты". Также американский президент добавил, что в этой войне виноваты три человека - Зеленский, Байден и Путин.

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