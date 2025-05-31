С мая Командование Сухопутных войск ВСУ начнет публично отчитываться перед украинцами о работе ТЦК и СП.
Как говорится в сообщении Командования, общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался должностных обязанностей, или нарушил закон.
"Только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - пояснили решение в Командовании.
Так, по данным Командования Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая) с ТЦК оказались неподтвержденными - это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или вбросы в рамках вражеских ИПСО. Лишь 11% (30 инцидентов) реальны и были проверены с вынесением решений:
- 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
- 2 человека уволены с должностей;
- 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
- 27 служебных расследований продолжаются.
В Командовании Сухопутных войск уточнили, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.
Командование пообещало всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание.
"В то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - подчеркнули в Командовании.
Работа ТЦК в Украине
Сегодня стало известно, что в ВСУ разработали учебник по диалогу для работников ТЦК. В армии надеются, что с появлением такого пособия инцидентов во время мобилизационных мероприятий станет меньше.
А несколько дней назад в ТЦК Львовщины заявили о жестоком избиении ветерана. Там сообщили, что нападавших на военнослужащих будет ждать ответственность с реальными сроками.