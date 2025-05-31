В первом таком отчете говорится, что в мае 89% всех инцидентов (233 случая) с ТЦК оказались неподтвержденными.

С мая Командование Сухопутных войск ВСУ начнет публично отчитываться перед украинцами о работе ТЦК и СП.

Как говорится в сообщении Командования, общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался должностных обязанностей, или нарушил закон.

"Только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - пояснили решение в Командовании.

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Так, по данным Командования Сухопутных войск, в мае 89% всех инцидентов (233 случая) с ТЦК оказались неподтвержденными - это фейки, преувеличения, информационные манипуляции или вбросы в рамках вражеских ИПСО. Лишь 11% (30 инцидентов) реальны и были проверены с вынесением решений:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований продолжаются.

В Командовании Сухопутных войск уточнили, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

Командование пообещало всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание.

"В то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - подчеркнули в Командовании.

Работа ТЦК в Украине

Сегодня стало известно, что в ВСУ разработали учебник по диалогу для работников ТЦК. В армии надеются, что с появлением такого пособия инцидентов во время мобилизационных мероприятий станет меньше.

А несколько дней назад в ТЦК Львовщины заявили о жестоком избиении ветерана. Там сообщили, что нападавших на военнослужащих будет ждать ответственность с реальными сроками.

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