Сообщается о погибших и пострадавших.

В Брянской области РФ на федеральной дороге произошло обрушение моста. В него влетел пассажирский поезд "Климов – Москва", сообщает телеграм-канал "Типичный Брянск".

"Мост обвалился в Брянской области. И в него сразу же врезался поезд. Этой ночью перед поселком Выгоничи обвалился мост с фурой "Мираторга" на федеральной трассе возле села Бурачовки", – говорится в сообщении.

Звучат также версии о том, что мост упал на проезжающий поезд. В ряде телеграм-каналов пишут, что якобы была взорвана опора моста, в результате чего и произошло обрушение.

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Факт обрушения моста подтвердил и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В Выгоницком районе произошло обрушение моста. В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного поезда. К сожалению, есть пострадавшие", – написал он в телеграм-канале.

По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы.

Пропагандистское "РИА-Новости" пишет, что инцидент произошел из-за "незаконного вмешательства в деятельность транспорта". При сходе поезда погиб машинист.

Тем временем телеграм-канал Baza приводит другие подробности. По их данным, поезд врезался в разрушенное строение моста, после чего с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.

"Погибли четыре человека: двое пассажиров и вся локомотивная бригада поезда (это двое сотрудников: машинист и его помощник). Более 40 человек получили ранения. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Среди них полугодовалый младенец", – говорится в сообщении.

Другие инциденты в России

Ночью 29 мая в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на стратегическом заводе электроники под названием "Авангард". Сообщалось, что перед пожаром были слышны громкие взрывы.

Несколькими днями ранее в России разбился военный вертолет Ми-8 с боеприпасами на борту. Вспыхнул пожар, после чего началась детонация боеприпасов.

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