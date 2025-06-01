Когда-то шины все-же были белыми.

Задумывались ли вы о том, почему шины для колес автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств черного цвета, если от природы резина белая?

На самом деле так было не всегда, пишет IFL Science. Как утверждают представители известного во всем мире производителя шин Bridgestone, раньше автомобильные шины действительно были белыми. Но в какой-то момент в них стали добавлять сажу, чтобы повысить износостойкость резины.

"Сажа представляет собой практически чистый углерод (97 процентов). Она образуется в процессе неполного сгорания нефтепродуктов в контролируемых условиях, когда кислорода недостаточно для образования обычных продуктов сгорания (воды и углекислого газа). Она выглядит как маленькие черные гранулы или мелкий черный порошок и может добавляться в резину, пластик, типографскую краску и шины", – отмечается в материале.

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В Международной ассоциации сажи говорят, что каждый год производится около 8,1 миллиона метрических тонн этого вещества. Его добавление в резину при изготовлении шин может делать их более устойчивыми к нагреванию и истиранию.

Также сажа способна защищать саму шину от ультрафиолетового излучения и озона – они тоже могут вызывать дополнительный износ резины.

По данным Goodyear Motors, шины, в которые производители не добавляют сажу, вряд ли прослужат 8 тысяч километров. Таким образом, большинству водителей пришлось бы тратить деньги на новый комплект раз или даже дважды в год.

"Включение сажи также делает резиновые смеси, используемые в шинах, более электропроводными. Это позволяет избежать статического заряда, который в противном случае может накопиться и вызвать удар током. Еще одно, более эстетическое преимущество добавления сажи заключается в том, что с ее помощью легче поддерживать чистоту шин – или, возможно, точнее, скрывать обесцвечивание и грязь, которую они могут подхватить на дороге", – отмечают авторы.

Каким должно быть давление в шинах летом

Давление в шинах – та вещь которую автомобилисты часто упускают из виду, больше уделяя внимание чистоте зеркал и уровню масла. Однако его тоже нужно поддерживать на правильном уровне, поскольку оно влияет на расход топлива и маневренность машины.

Уровень давления в шинах зависит от сезона. Летом из-за нагрева асфальт становится мягче, а это влияет на сцепление авто с дорогой.

Итак, летом оптимальный диапазон давления в шинах – от 1,85 до 2,8 атмосфер. Однако важно также знать радиус дисков и шин, ведь давление напрямую зависит от этих факторов.

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