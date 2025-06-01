Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска продолжают попытки продвинуться вглубь украинской территории. В частности, враг продвинулся в Сумской области.

"Враг оккупировал Владимировку", – сообщает мониторинговый проект DeepState.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Ранее глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что была начата обязательная эвакуация населения из 11 приграничных сел Сумского района. Речь идет о селах Речковской, Белопольской, Ворожбянской и Николаевской общин.

Война в Украине: ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Россия пошла в наступление на Запорожском направлении. По его словам, враг значительно активизировался на том участке фронта.

Кроме того, противник активен на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также – в приграничье Сумской области.

Между тем OSINT-аналитики сообщают, что потери России в бронетехнике и артиллерии упали до минимума с начала войны. Отмечается, что вероятной причиной этого является то, что техника просто становится редкостью на фронте.

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