В то же время президент подчеркнул, что Украина очень нуждается в помощи от других стран.

По состоянию на сегодня 40% оружия и техники, которая используется на фронте, украинского производства, а вклад США в оборону Украины достигает 30%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

"Важно, что мы стали больше производить в Украине (продукции военно-промышленного комплекса - УНИАН). Где-то 40% всего на 2025 год - это отечественное производство. И это дает не спокойствие, но моральную более уверенность, что мы пустыми не будем", - отметил глава государства.

В свою очередь Зеленский считает, что поддержка партнеров очень важна.

Видео дня

"Помощь очень нужна. Помощь сегодня не остановлена. Она идет так, как и шла, я скажу вам честно, последний год или полтора некоторые были процессы замедлены. К сожалению, вовремя важные вещи к нам не приходили, но со временем они все же доходили, что давало возможность поддерживать нашу армию, усиливать наши Вооруженные силы, Силы обороны и, безусловно, защищаться от врага", - подчеркнул президент.

По его словам, без помощи США или с очень медленными поставками "мы можем терять наши территории".

"Вклад в обороноспособность и безопасность Украины, Соединенных Штатов Америки сегодня достигает 30%, можно представить, что будет с нами без этих 30%", - добавил глава государства.

Война в Украине - последние новости

Ранее DeepState сообщил, что ВСУ вернули свои позиции возле одного из сел в Донецкой области. В то же время по словам аналитиков, российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов, а именно в Западном, Кондрашовке (Харьковская область) и Тополеве.

В свою очередь издание Forbes писало, что российские захватчики на фоне больших потерь в технике начали пересаживаться на лошадей. В частности появилось видео, как российские солдаты едут верхом где-то на оккупированной территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: