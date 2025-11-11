На полигоне враг создал 8 стационарных пусковых установок для "Шахедов" / фото: ua.depositphotos.com

Опубликованы качественные спутниковые снимки масштабной пусковой площадки дронов-камикадзе Shahed в Цымбуловой, что находится в Орловской области России. По данным OSINT-сообщества "Стратегическая авиация России" на территории этого комплекса может быть по меньшей мере 93 гаража и 15 ангаров.

Есть информация, что часть из них уже заполнена ударными беспилотниками. Предварительно, одновременно здесь российские оккупанты могут хранить более 500 БПЛА, в гаражах - не менее 175 единиц.

Отмечается, что на полигоне создано 8 стационарных пусковых установок, а рядом с ними есть еще 20 гаражей, которые, вероятно, предназначены для обслуживания и подготовки дронов к запуску.

Приводятся данные, что общая площадь объекта составляет более 5 км², а длина пусковой дороги - более 2.5 км. Именно это позволяет врагу массово запускать беспилотники по территории Украины.

Спутниковые снимки пусковой площадки в России / Фото: t.me/StrategicaviationT

Примечательно, что полигон Цымбулова расположен примерно в 400 км от границы с Украиной. Именно поэтому страна-агрессор может запускать ударные беспилотники типа Shahed из глубины территории РФ, избегая ответных ударов.

Спутниковые снимки пусковой площадки в России / Фото: t.me/StrategicaviationT

Издание Милитарный поделилось, что 26 января 2025 года Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал о том, что подразделения Воздушных Сил ВСУ совместно с Силами обороны нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА в Орловской области РФ. Тогда были поражены бетонированные здания, которые, вероятно, использовались для хранения беспилотников и их обслуживания.

В Генштабе поделились, что по имеющейся информации, на пораженном объекте хранились термобарические боевые части, которыми враг снаряжает беспилотники.

Спутниковые снимки пусковой площадки в России / Фото: t.me/StrategicaviationT

За месяц до этой атаки, 26 декабря 2024 года крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow также атаковали этот полигон. Согласно спутниковым снимкам, Россия начала строительство данного объекта в августе 2024 года и через несколько месяцев работы были завершены.

Ранее УНИАН сообщал, что начальник отделения информационно-аналитического обеспечения 69-го центра Сергей Мельник заявил, что украинский РЭБ может противодействовать управляемым авиабомбам, а также "Шахедам" и даже "Кинжалам", которые Россия запускает по территории Украины. Мельник добавил, что например, "Шахеды" можно с помощью РЭБ заставить полететь в другое место и он будет думать, что его цель именно там. Он добавил, что в таком случае на подлете к крупным городам у "Шахеда" накапливается погрешность в навигации и он не может рассчитать, где находится.

Также мы писали, что в Эстонии разработчики представили Frankenburg Mark 1 - первую массовую мини-ракету нового поколения. Хоть она и размером с багет, но специально создана для того, чтобы перехватывать дроны типа Shahed, которые Россия регулярно запускает по Украине. Более того, недавно дроны нарушали и воздушное пространство некоторых стран НАТО. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что они не скрывают, что производят оружие, предназначенное для уничтожения дронов.

