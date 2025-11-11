Согласно информации, полигон Цымбулова расположен примерно в 400 км от границы с Украиной.

Опубликованы качественные спутниковые снимки масштабной пусковой площадки дронов-камикадзе Shahed в Цымбуловой, что находится в Орловской области России. По данным OSINT-сообщества "Стратегическая авиация России" на территории этого комплекса может быть по меньшей мере 93 гаража и 15 ангаров.

Есть информация, что часть из них уже заполнена ударными беспилотниками. Предварительно, одновременно здесь российские оккупанты могут хранить более 500 БПЛА, в гаражах - не менее 175 единиц.

Отмечается, что на полигоне создано 8 стационарных пусковых установок, а рядом с ними есть еще 20 гаражей, которые, вероятно, предназначены для обслуживания и подготовки дронов к запуску.

Приводятся данные, что общая площадь объекта составляет более 5 км², а длина пусковой дороги - более 2.5 км. Именно это позволяет врагу массово запускать беспилотники по территории Украины.

Примечательно, что полигон Цымбулова расположен примерно в 400 км от границы с Украиной. Именно поэтому страна-агрессор может запускать ударные беспилотники типа Shahed из глубины территории РФ, избегая ответных ударов.

Издание Милитарный поделилось, что 26 января 2025 года Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал о том, что подразделения Воздушных Сил ВСУ совместно с Силами обороны нанесли удар по складам хранения ударных БпЛА в Орловской области РФ. Тогда были поражены бетонированные здания, которые, вероятно, использовались для хранения беспилотников и их обслуживания.

В Генштабе поделились, что по имеющейся информации, на пораженном объекте хранились термобарические боевые части, которыми враг снаряжает беспилотники.

За месяц до этой атаки, 26 декабря 2024 года крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow также атаковали этот полигон. Согласно спутниковым снимкам, Россия начала строительство данного объекта в августе 2024 года и через несколько месяцев работы были завершены.

Ранее УНИАН сообщал, что начальник отделения информационно-аналитического обеспечения 69-го центра Сергей Мельник заявил, что украинский РЭБ может противодействовать управляемым авиабомбам, а также "Шахедам" и даже "Кинжалам", которые Россия запускает по территории Украины. Мельник добавил, что например, "Шахеды" можно с помощью РЭБ заставить полететь в другое место и он будет думать, что его цель именно там. Он добавил, что в таком случае на подлете к крупным городам у "Шахеда" накапливается погрешность в навигации и он не может рассчитать, где находится.

Также мы писали, что в Эстонии разработчики представили Frankenburg Mark 1 - первую массовую мини-ракету нового поколения. Хоть она и размером с багет, но специально создана для того, чтобы перехватывать дроны типа Shahed, которые Россия регулярно запускает по Украине. Более того, недавно дроны нарушали и воздушное пространство некоторых стран НАТО. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что они не скрывают, что производят оружие, предназначенное для уничтожения дронов.

