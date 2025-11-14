Боеприпас имеет электрический механизм дальнего взведения, который срабатывает после подачи пилотом команды с пульта.

В российских оккупационных войсках появился боеприпас под названием КОБЕ-3М, который предназначен для работы в связке с дронами.

Об этом в своем Telegram-канале написал специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он пояснил, что это кумулятивно-осколочный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и легкобронированной техники.

"Имеет головодонный детонатор. Главная (передняя) часть детонатора называется Г-684Т. В ней находится пьезоэлемент. Задняя (донная) часть детонатора называется В-5КПЭ. В ней находится предохранительно-исполнительный механизм", – рассказал "Флеш".

Видео дня

Эксперт добавил, что между собой главная и донная части боеприпаса соединены электрическим проводом.

"Также есть электрический механизм дальнего взведения, который срабатывает после подачи пилотом команды с пульта", – написал Бескрестнов и добавил, что общий вес боеприпаса составляет около 1,8 кг.

Оружие на войне: другие новости

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский дрон-перехватчик "Шахедов" был запущен в серийное производство в нашей стране.

Чиновник пояснил, что "Octopus" – это именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Он работает ночью, под глушением и на низких высотах.

Соответствующая технология была передана трем первым производителям, а еще 11 готовят производственные линии.

Вас также могут заинтересовать новости: