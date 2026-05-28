Путин не осмелился применить свою чудо-ракету 'Орешник' против ПВО Киева, - The Telegraph

Широко разрекламированная российская баллистическая ракета "Орешник", провозглашенная революционным оружием на поле боя, похоже, принесла больше символического, чем стратегического эффекта и стала очередным унижением для Путина в Украине. Такое мнение в статье для The Telegraph высказал британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон.

По данным украинской разведки, после удара в выходные по Белой Церкви, которая расположена в 80 километрах от Киева, у Путина осталось всего три "Орешника".

"Примечательно, что это российское чудо-оружие не было нацелено на сам Киев: в оборону столицы входит грозный американский перехватчик "Патриот", который уже одолел другие широко разрекламированные российские виды оружия, такие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", - отмечает аналитик.

Кроме того, "Орешник" – это оружие, обычно несущее ядерные боеголовки, и, вероятно, оно не обладает достаточной точностью для достижения полезных результатов с обычными боеголовками. По всей видимости, оно вообще не оснащено взрывными боеголовками: удары "Орешника" до сих пор доставляли только инертные снаряды. Как указывает аналитик, они могли бы нанести ущерб, поскольку быстро движутся и обладают огромной кинетической энергией, но для этого потребовалась бы очень высокая точность, а признаков этого пока нет.

"Москва представила "Орешник" как средство, способное изменить ход войны. Однако настоящие революционные разработки обычно не требуют такой настойчивой рекламы. Громкие заявления даются легко; результаты на поле боя – сложнее", - подчеркивает полковник.

Как подытоживает полковник, последовательные удары России по гражданским целям, а не по чисто военным, преследует главную цель: терроризировать мирное население, сломить моральный дух и заставить подчиниться.

"Однако история неоднократно демонстрирует пределы таких стратегий. Они редко приносят решающие результаты и часто, наоборот, усиливают сопротивление", - отмечает он.

И эта стратегия многое говорит об атмосфере внутри самого Кремля.

"Великие державы могут долгое время терпеть лишения, но затяжные конфликты создают напряжение, которое становится всё труднее скрывать. Лидеры начинают искать решающее оружие, драматические жесты и символы импульса", - считает он.

Удар "Орешником" по Белой Церкви

В ночь на 24 мая во время очередной массированной атаки на Украину армия РФ выпустила по городу Белая Церковь в Киевской области ракету "Орешник". Это уже третье применение "Орешника" в так называемом "кинетическом" варианте.

Аналитики ответили на предположения, могла ли ракета отклониться от цели на 80 км и планировал ли Кремль ею атаковать Киев. Скорее всего, враг целился в один из военных объектов или аэродром в Киевской области.

Тем временем WELT пишет, что "Орешник" имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной.

