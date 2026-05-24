'Нечем сбивать': эксперт рассказал, сколько 'Орешников' накопила Россия

Российские оккупанты накопили ориентировочно не менее 10 ракет "Орешник". Об этом в эфире Radio NV сказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express.

Отвечая на вопрос о российском ударе "Орешником" по Украине, он отметил, что эту ракету "у нас нечем сбивать".

"Никуда не делась проблема, что россияне ориентировочно как минимум 10 таких ракет уже накопили. Это если брать консервативную оценку Главного управления разведки. Потому что есть американские оценки, что у россиян якобы уже 12 ракет. Даже с поправкой на то, что часть была отстреляна, часть была потеряна", – сказал Киричевский и отметил, что "Орешник" – это оружие, которое невозможно игнорировать.

Да, говорит он, нужно поднимать вопрос о создании в перспективе собственной системы противоракетной обороны. А кроме того, создавать свои аналогичные ракеты.

Удар "Орешником" по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Киев и Киевскую область различными средствами поражения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что среди того, чем Россия била по Украине, была и ракета "Орешник". Ею захватчики нанесли удар по городу Белая Церковь Киевской области. В связи с этим, подчеркнул глава государства, "важно, чтобы это для России не осталось без последствий".

