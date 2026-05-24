'Робот своей жертвой спас жизнь': под Покровском эвакуировали на НРК раненого бойца

Миссию удалось выполнить только со второй попытки - во время первого выезда наземный робот подорвался на мине.

На Покровском направлении украинские военные провели эвакуацию раненого сослуживца с помощью наземного роботизированного комплекса. Операцию осуществили бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской, которые опубликовали видео миссии на своем YouTube-канале.

Как рассказали военные, наземные роботы все чаще выполняют задачи в наиболее опасных зонах - там, где дороги заминированы, а любое передвижение людей находится под постоянными ударами дронов и артиллерии РФ. Речь идет о так называемой "килзоне" на Покровском направлении, где ночью и проводили спасательную миссию.

Роботизированный комплекс сначала доставил украинским защитникам провиант на позиции, а на обратном пути, с другой позиции, должен был эвакуировать раненого военного. По словам бойцов, подобные операции могут длиться от нескольких часов до почти суток - все зависит от ситуации на маршруте.

Миссию удалось выполнить только со второй попытки - во время первого выезда наземный робот подорвался на мине. На следующий день попытку повторили - военный получил ранение от мины-лепестки и, вероятно, лишился ступни. Со второй попытки операция удалась - другой НРК доставил раненого в украинский тыл.

"Туда (на передовую - УНИАН) сейчас очень трудно доехать, потому что работает все - дроны, артиллерия. Все летит в одну сторону, то есть в нашу", - рассказал один из военных 155 ОМБр.

Младший сержант бригады с позывным "Шум" подчеркнул, что использование наземных дронов позволяет спасать раненых с минимальным риском для личного состава.

Ведь по дороге к бойцу первый робот подорвался на мине, после чего с ним пропала связь.

"Еще год назад на его месте была бы эвакуационная группа. Робот своей жертвой уже спас чью-то жизнь", - отметили в бригаде.

НРК на фронте - что известно

Напомним, в Силах обороны растет число примеров успешного использования наземных роботов (НРК) для выполнения задач по логистике, эвакуации раненых, штурму позиций противника, минированию, разминированию и т. д.

Также НРК используют как средство РЭБ, которое движется. Советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что наши НРК могут заменить людей. По его словам, есть примеры, когда определенную позицию занимали исключительно одни только роботы или брали кого-то в плен.

