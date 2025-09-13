Также в повышенную боеготовность приведены наземные системы ПВО.

Под вечер субботы 13 сентября Польша снова подняла в воздух истребители из-за новой угрозы вторжения российских дронов. Об этом пишет Polsat News со ссылкой на заявление Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

В частности сообщается, что из-за появления российских ударных дронов в соседних с Польшей регионах Украины военная авиация начала работать и в польском воздушном пространстве. Однако отмечается, что эти действия носят превентивный характер. О залете дронов на польскую территорию не сообщалось.

Кроме того, из-за дроновую угрозу аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта были закрыты для гражданской авиации. Сообщается, что полеты гражданских самолетов были запрещены в течение двух часов - с 16:00 до 18:00 по местному времени.

Видео дня

Ситуацию прокомментировал на своей странице в соцсети Х и премьер-министр страны Дональд Туск.

"В связи с угрозой со стороны российских дронов, действующих над Украиной вблизи границы с Польшей, в нашем воздушном пространстве начались превентивные операции польских и союзных воздушных сил. Наземные системы противовоздушной обороны находятся в состоянии наивысшей готовности", - написал он.

Обновлено в 19.15. Тем временем на севере Румынии объявлена тревога из-за угрозы падения обломков российских дронов. Как пишет digi24, жители уезда Тулча, граничащего с Одесской областью Украины, получили на свои смартфоны экстренное предупреждение об угрозе с неба.

По данным Antena 3 CNN, два истребителя F-16 румынских ВВС были подняты в воздух для мониторинга ситуации в румынском воздушном пространстве.

В то же время военный оперштаб пытается успокоить население заверениями, что территория Румынии не является целью российских дронов.

Российские дроны в Польше: последние новости

Как писал УНИАН, бывший президент Польши Анджей Дуда предполагает, что провокация с дронами могла быть частью российско-белорусских военных учений, официальный старт которых был вчера. Но он также предполагает, что это может быть лишь первым эпизодом более длительной кампании воздушных провокаций РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО дать жесткий ответ на российскую провокацию. Он отметил, что таким ответом могут быть дополнительные поставки оружия Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: