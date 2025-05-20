"Адмирал Чабаненко" формально входит в состав Северного флота ВМФ РФ.

У России снова возникли проблемы с модернизацией флота - ремонт большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" затянулся уже на 11 лет.

Как пишет Defense Express, это далеко не первый случай, когда корабли ВМФ РФ годами простаивают без четких перспектив возвращения в строй. В частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" находится на ремонте с 2017 года, а атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" модернизируют с 1997-го - при этом в него уже вложили более 5 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что похожая ситуация сложилась с "Адмиралом Чабаненко" - кораблем проекта 1155.1, который входит в состав Северного флота РФ. В РФ поставили его в ремонт, а впоследствии было принято решение не только восстановить техническое состояние боевой единицы, но и провести глубокую модернизацию с перевооружением.

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"У россиян сорвались сроки ремонта и модернизации большого противолодочного корабля проекта 1155.1 "Адмирал Чабаненко", который формально входит в состав Северного флота ВМФ РФ. Этот корабль стал на средний ремонт в 2014 году, а во время процесса было принято решение модернизировать этот корабль с установкой более мощного ракетного вооружения", - говорится в статье.

Отмечается, что до ремонта "Чабаненко" нес восемь противокорабельных ракет П-270 "Москит" (две пусковые установки), но после модернизации должен был получить четыре пусковые установки на 16 ракет Х-35 и универсальную установку на 16 ячеек под ракеты типа "Калибр" и "Циркон".

По первоначальному плану, модернизированный корабль, который должен был переквалифицироваться в класс фрегата, должен был выйти из ремонта и стать в строй в 2025 году. Но, как свидетельствует одно из фото, недавно обнародованное российскими источниками, работы еще далеки от завершения: корабль даже не прошел полный этап ремонта, а вооружение вообще отсутствует.

Какие выводы сделает российское командование в связи с провалом сроков, пока неизвестно. Однако ситуация показательна: даже в период полномасштабной войны против Украины российский ВПК не успевает модернизировать даже единицы флота класса фрегат.

До постановки на ремонт "Адмирал Чабаненко" имел водоизмещение 8320 тонн, корпус длиной 163,5 м и шириной 19 м. Его спустили на воду в декабре 1992 года, а в боевой состав он вошел в 1999-м. Таким образом, на ремонт, который длится уже 11 лет, корабль отправили после всего 15 лет активной службы.

Российский флот

Как писал УНИАН, россияне будут в оккупированном Крыму свой самый большой универсальный десантный корабль "Иван Рогов". На нем смогут базироваться до 20 военных вертолетов и одновременно находиться 1 тыс. морских пехотинцев. Длина корабля - 220 метров, ширина - 40 метров, тоннажность - 40 тысяч тонн. Строительство планировали завершить в 2025 году, теперь это отложено на 2028 год. По мнению представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, строительство еще далеко до завершения и еще не известно, начнет ли этот корабль когда-то "работать".

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