Плетенчук напомнил о МРК "Аскольд", который был уничтожен ВСУ до начала боевого применения.

Строительство крупнейшего универсального десантного корабля "Иван Рогов", которое россияне осуществляют в оккупированном Крыму, еще далеко до завершения и еще не известно, начнет ли этот корабль когда-то "работать". Об этом представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире "Эспрессо".

"Официальных поводов остановить строительство у них не было, ведь это бюджетные средства, которые нужно осваивать. Результат можно было увидеть на этом же заводе с малым ракетным кораблем "Аскольд" (осенью 2023 года уничтожен ВСУ - УНИАН). На что они рассчитывают? Видимо, что пока они будут строить несколько лет, возможно что-то там изменится. По состоянию на сейчас это, грубо говоря, просто заготовка, этот объект не является сейчас готовой боевой единицей или даже чем-то приближенным к этому", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что РФ действительно начала строительство двух единиц проекта 23900, но россияне начали и другие проекты для реализации в оккупированном Крыму, где строить "гораздо интереснее", чем, например, на севере России, где достаточно суровый климат и тому подобное.

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"А что касается этого проекта ("Иван Рогов" - УНИАН), то до конца его реализации на самом деле еще очень много времени. Вероятнее всего, они никак не могут избавиться от боли по потерянным "мистралям", которые им не достались он Франции. Это фактически по типу очень похожими проектами. И для них это является важным шагом для развития их возможностей. Но смогут ли они достроить этот корабль - вопрос со звездочкой", - подчеркнул Плетенчук.

В то же время спикер обратил внимание на то, что наиболее активные заводы, которые работают на военный комплекс Москвы, находятся в Татарстане.

"Это, кстати, недалеко от нас, и там строятся все ракетные корабли и на Балтику, и на Каспий, и в Азово-Черноморский регион", - подчеркнул военный.

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Как писал УНИАН, десантные корабли проекта 23900 предназначены для замены французских УДК "Мистраль", которые были заказаны Россией, но в 2014-м французы отказались поставить их из-за агрессии РФ против Украины.Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказал, что "Иван Рогов" спроектирован в Санкт-Петербурге, а на его строительство оккупанты вышли в 2017-2019 годах. Это универсальный десантный корабль, на котором смогут базироваться до 20 военных вертолетов и одновременно находиться 1 тыс. морских пехотинцев. Длина корабля - 220 метров, ширина - 40 метров, тоннажность - 40 тысяч тонн. Строительство планировали завершить в 2025 году, теперь это отложено на 2028 год. По совам Рыженко, именно большие габариты этого корабля могут стать проблемой для россиян.

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