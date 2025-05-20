Министру обороны Шойгу 69 лет, председателю Совета безопасности Патрушеву - 73, а руководителю Службы внешней разведки Нарышкину - 70.

Российское государство все больше приближается к геронтократии - форме правления, в которой власть принадлежит людям, которые значительно старше большинства взрослого населения.

Как говорится в сводке Главного управления разведки Министерства обороны Великобритании, большинство представителей высшего руководства России, включая кремлевского лидера Путина, которому уже 72 года, достигли или даже превысили среднюю продолжительность жизни мужчин в России по состоянию на 2023 год - около 68 лет:

"Путин, скорее всего, стремится сохранить на властных должностях близких союзников, чтобы лучше обеспечить стабильность режима, а также собственную выживаемость. Политические назначения происходят благодаря протекции и долгосрочной лояльности Путину, а не на основе заслуг, что, вероятно, порождает недовольство и разочарование среди молодого поколения амбициозных потенциальных лидеров".

Такая политическая модель серьезно снижает эффективность и результативность управленческих решений, ведь их, скорее всего, принимают не самые компетентные, а те, кто давно продемонстрировал лояльность к путинскому авторитаризму и лично выигрывает от его сохранения.

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Правление Путина

Как известно, глава Кремля находится у власти с 1999 года - сначала как президент, а затем как премьер, сохраняя фактический контроль над государством в течение всего этого времени.

В 2020 году Путин провел масштабную конституционную реформу, которая позволила ему "обнулить" предыдущие президентские сроки. Благодаря этому юридическому маневру он получил возможность баллотироваться еще дважды - в 2024 и 2030 годах.

Это изменение было закреплено через всероссийское голосование, проведенное без реальной политической конкуренции и под жестким контролем государственного аппарата.

Окружение Путина не только разделяет авторитарное видение страны, но и лично заинтересовано в сохранении режима: доступ к ресурсам, влиянию и безнаказанности напрямую зависит от их верности лидеру.

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