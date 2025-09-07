Руководитель ГУР отметил, что до украинских дронов Magura россиянам еще далеко.

Российская Федерация создала свои морские дроны. Эта работа велась у них более 1,5 года.

Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, россияне смогли довести до ума несколько моделей.

"К примеру – "Зефир", один из которых был недавно применен. Этого следовало ожидать. Эволюция не может обойти одну сторону, так не бывает", – пояснил он.

При этом руководитель разведки отметил, что до украинских дронов Magura россиянам еще далеко. По его словам, эти беспилотники продолжают совершенствовать.

Россия создала новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами. Как сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, эта система заводская и серийная. Она стоит уже в большинстве вражеских беспилотников Supercam.

Кроме того, россияне нарастили объемы производства ударных дронов типа "Шахед". Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что речь идет о выпуске до 2 700 единиц таких БПЛА в месяц. Изготавливается и большое количество дронов-имитаторов, которые не имеют боевой части.

