Только ударных дронов россияне производят сейчас до 2700 в месяц.

Россия нарастила производство ударных беспилотников "Шахед", или "Герань-2", и сейчас может выпускать до 2 700 штук в месяц. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

"С боевой частью они могут сегодня дойти до 2 700 в месяц. Плюс значительное количество без боевой части - "обманки", которые тоже расходуют наши средства", - отметил он.

По словам представителя разведки, сотни "Шахедов", которые ежедневно летят в сторону Украины, и вражеские комбинированные ракетно-пушечные удары - это "серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны, и это означает дополнительные вызовы для наших партнеров, которые должны нам помогать усиливать защиту нашего неба".

Относительно усовершенствования "Шахедов" врагом, то он отметил, что россияне "пробуют они разные средства", но могут ли они поставить усовершенствованные БпЛА на массовое производство - "зависит в том числе от доступа к иностранным комплектующим и других моментов".

"Случались различные модификации. Это постоянный процесс как со стороны врага, так и с нашей стороны по совершенствованию этих средств", - добавил он.

РФ наращивает и совершенствует производство "Шахедов"

Как писал ранее УНИАН, по состоянию на середину мая 2025 года Россия ежедневно производила около 170 беспилотников типа "Шахед", включая имитаторы. До конца года в РФ хотят производить уже по 190 таких дронов ежедневно. Уже в течение следующих лет РФ может постепенно масштабировать производство до 500 дронов в день.

Эксперт военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков рассказывал, что россияне производят 90 "Шахедов" в сутки, и эта цифра может вырасти до сотни и более. Он отмечал, что для производства этих БпЛА не нужна очень квалифицированная работа и высокоточное оборудование, а "речь идет о создании простых цехов, на которых просто человеческий труд, ручная работа по проклейке, сборке тех "Шахедов" из готовых комплектующих, которые массово закупаются в Китае".

Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" недавно заявил, что Россия запустила по Украине новый "шахед" серии "Ъ" с камерой и модемом для передачи видео. Это позволяет врагу осуществлять видеотрансляцию в реальном времени и даже дистанционно управлять дроном через радиоканал.

