Отмечается, что эта система стоит уже в большинстве дронов Supercam.

Российские захватчики разработали новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами.

Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале. Он отметил, что новая система россиян – заводская и серийная. К тому же, она стоит уже в большинстве вражеских беспилотников Supercam.

"Внутри обычный приемник, который "смотрит" на сильные радиосигналы по всем диапазонам, и если сигнал рядом, то идет команда на маневр уклонения. Поскольку зенитный дрон не может летать без передачи видео, то детектор его ловит", – написал "Флеш".

Видео дня

Он также опубликовал видео новой "находки":

Война в Украине: вы могли это пропустить

В 7 корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские оккупационные войска перебросили под Покровск Донецкой области опытные подразделения морской пехоты. Отмечалось, что враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям, при этом увеличив атаки по гражданским тыловым целям.

Между тем представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что наступление РФ на фронте будет продолжаться до реальных переговоров. По его словам, противник хочет показать, что контролирует как можно больше украинской территории.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Запорожье. В городе есть раненые из-за вражеского обстрела. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар.

