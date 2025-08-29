Атаку на украинский разведывательный корабль "Симферополь" могли осуществить несколько типов российских морских дронов, а эксперты назвали способы противодействия новой угрозе.

28 августа российские морские дроны атаковали украинский разведывательный корабль "Симферополь", что подтвердили в Военно-морских силах Украины. Это один из самых новых кораблей ВМСУ, построенный на базе рыболовецкого судна длиной 55 м и шириной 10 м, поэтому даже относительно небольшая боевая часть беспилотника могла нанести ему серьезные повреждения, пишет Defense Express.

Какие дроны могли использовать россияне

Первыми среди подозреваемых эксперты называют "Катраны" - дроны, концепцию которых Россия фактически скопировала у украинских разработчиков. Хотя изначально они не были предназначены как "камикадзе", их могли оборудовать взрывчатыми частями. Проблема для РФ в том, что "Катраны" управляются по радиоканалу с дальностью всего 150-200 км и хорошо глушатся системами РЭБ.

При этом удар произошел в устье Дуная, примерно в 200 км от контролируемого россиянами побережья. Это означает, что запуск мог произойти с захваченных газовых платформ в Черном море. Кроме того, дрон сопровождал БПЛА "Орион", который, вероятно, мог работать как ретранслятор сигнала.

Еще один возможный вариант - дрон "Мурена-300С", оснащенный "серым" Starlink. Он имеет дальность до 500 км, скорость до 45 узлов и боевую часть массой около 500 кг. Позже его видели даже в модификации с малыми торпедами.

Также существует вероятность применения нового беспилотника, который РФ показала во время учений "Июльский шторм" в июле 2025 года.

Главная проблема РФ - отсутствие полноценной спутниковой связи. Из-за этого большинство дронов работают на радиоканалах или с помощью нелегально завезенных систем Starlink. Даже новые образцы с собственными антеннами показывают низкую эффективность в боевых условиях.

Как противодействовать угрозе

Самой эффективной защитой от морских дронов эксперты называют:

боновые заграждения перед кораблями и портами;

системы РЭБ и ПВО для уничтожения сопутствующих БПЛА;

использование украинских морских беспилотников с пулеметами и FPV-дронов, которые могут охотиться на вражеские дроны в открытом море.

В то же время главной задачей остается налаживание системы раннего выявления таких угроз в Черном море.

Атака на "Симферополь"

28 августа российская оккупационная армия нанесла удар по одному из кораблей Военно-морских сил ВСУ. В результате атаки погибли два члена экипажа, еще несколько моряков получили ранения. Нескольких моряков ищут.

Как отметили аналитики Defense Express, если поражение морским дроном подтвердится, это первый успешный случай использования россиянами такого вооружения против ВСУ.

