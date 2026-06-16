30 танков Leopard 1 для ВСУ будут модернизированы новой башней: когда они поступят в Украину

Эксперты отмечают, что главным преимуществом Leopard 1 с башней C3105 компания считает возможность ведения огня из укрытых позиций.

В Украине уже начались испытания модернизированного танка Leopard 1 с новой башней C3105 от бельгийской компании John Cockerill. Эта компания получила контракт на поставку еще 30 таких боевых модулей для украинских защитников от неизвестного заказчика. Как пишет Defense Express, об этом сообщили представители компании обозревателю Jeff21461 на выставке вооружений Eurosatory 2026.

По их словам, первые 5 единиц прибудут в июне 2027 года, тогда как поставки остальных будут продолжаться до конца 2027 года.

"От Defense Express отметим, что, учитывая бельгийское происхождение John Cockerill, можно предположить, что заказ, скорее всего, был оплачен Бельгией. Именно у нее больше всего причин финансировать такой контракт, чтобы поддержать собственный ОПК", - отмечают аналитики.

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Однако, как подчеркивают эксперты, следует заметить, что это могла быть и другая страна, но именно Бельгия является наиболее вероятной. Также запрос на закупку мог поступить от украинских бойцов по результатам боевых испытаний на поле боя, о чем сообщалось в марте 2026 года.

"Напомним, главным преимуществом Leopard 1 с башней C3105 компания называет возможность ведения огня из закрытых позиций. При этом отмечается, что такого функционала нет ни у одного другого западного танка. Это достигается углом подъема пушки вверх до 42 градусов, тогда как у других западных машин он обычно находится в пределах 15-20 градусов. Кроме того, скорее всего, John Cockerill оснастил свой боевой модуль специальной системой управления огнем", - добавили в Defense Express.

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Ранее Sky News писало, что Украина строит новую модель морской войны. По словам обозревателя издания, вместо истории о российском господстве на Черном море, война стала историей о все более смертоносном флоте дронов Украины.

"Стоимость одного морского дрона "Магура" составляет примерно 250 000 долларов. В то же время цели, по которым эти дроны успешно нанесли удары, стоят значительно дороже", - отметил он.

В то же время Politico сообщало, что в НАТО обсуждают немедленное усиление защиты от дронов РФ на восточном фланге. В частности, на закрытой встрече 32 послов стран НАТО участники обсуждали, стоит ли альянсу срочно закупать больше беспилотников для выполнения миссий по контролю воздушного пространства.

Известно, что такая встреча состоялась после того, как в конце прошлого месяца российский дрон упал на жилой дом в Румынии, в результате чего были ранены два человека.

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