Крупная страна списала все свои 128 танков Leopard 1A1: что с ними будет дальше

Танки разоберут, используют в качестве источника запчастей для других машин и отправят на металлолом.

Вооруженные силы Бразилии официально завершили вывод из эксплуатации танков Leopard 1A1, которые находились на вооружении страны с 1987 года, когда в Германии было заказано более 120 подержанных боевых машин. Об этом сообщает Defense Express.

По словам специалистов портала, по состоянию на 2014 год Бразилия формально имела на вооружении все 128 танков Leopard 1A1, однако к 2020 году их количество сократилось до 41 машины.

Процесс списания Leopard 1A1 начался во второй половине 2010-х годов. Часть танков переоборудовали в учебные, а часть разобрали на запчасти для других машин. Финальным шагом стала утилизация на металлолом. Небольшое количество техники было сохранено в качестве исторических образцов.

Вероятно, запасные части от Leopard 1A1 использовались для поддержания боеспособности более современных Leopard 1A5BR, которых в бразильской армии насчитывалось 220 единиц.

С их обслуживанием в Бразилии возникают определенные трудности. Сегодня страна пытается организовать собственное производство запасных частей или, по крайней мере, заявляет о таких намерениях. Других реальных вариантов фактически нет.

Таким образом, специалисты предполагают, что при отправке старых машин на металлолом из них было демонтировано все, что пригодно для дальнейшего использования в обслуживании Leopard 1A5BR.

Это вряд ли можно считать хорошей новостью для Украины, которая активно эксплуатирует танки Leopard 1. С другой стороны, о какой-либо помощи со стороны Бразилии в виде передачи списанного вооружения вообще не шло речи.

Ранее латиноамериканская страна даже отказалась разрешить продажу через Германию в Украину 35-мм зенитных боеприпасов для Gepard и 105-мм танковых снарядов.

