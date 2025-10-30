Редстрем заверил, что эти самолеты - истребители мирового класса, к которым Украина уже некоторое время "проявляет значительный интерес".

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей Gripen в Украине. Об этом рассказал руководитель отдела по связям с медиа Матиас Редстрем, сообщает LIGA.net.

Отмечается, что компания приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе было подписано между Швецией и Украиной о поставке около 100 истребителей Gripen. Редстрем заверил, что эти самолеты - истребители мирового класса, к которым Украина уже некоторое время "проявляет значительный интерес".

"Saab не подписала контракт и не получала заказ по этой сделке. Мы находимся в начале процесса, который, надеемся, приведет к заключению контракта в будущем", - сообщили в Saab.

В компании рассказали, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью и ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Radionix. Saab собирается сотрудничать с ней в области датчиков и оборонной электроники.

Производство Gripen в Украине - мнение эксперта

По мнению, заместителя генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, открытие завода по окончательной сборке истребителей Gripen в Украине выгодно нам тем, что происходит локализация производства основного типа самолета, который будет эксплуатироваться в Воздушных силах.

